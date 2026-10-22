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Fenerbahçe'de bitmeyen enerji: Kante!

Fenerbahçe'nin Slavia Prag beraberliğiyle sarsıldığı gecede N'Golo Kante, enerjisi ve iki yönlü oyunuyla alkış topladı. Son iki maçta toplam 24,44 kilometre koşan 35 yaşındaki yıldız, savunma ve hücum katkısıyla öne çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Ekim 2026 08:24
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de bitmeyen enerji: Kante!
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Fenerbahçe'nin, Slavia Prag'a son dakika golüyle bir puan verip, hayal kırıklığı yaşattığı gecenin alkış alan ismi N'Golo Kante oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 35 yaşındaki yıldız, yalnızca performansıyla değil, bitmek bilmeyen enerjisiyle de dikkat çekti.

Alanyaspor maçının ardından Slavia Prag karşılaşmasında da takımının en fazla mesafe kat eden oyuncusu olan Kante, son iki maçta toplam 24.44 kilometre koştu. Slavia Prag karşısında 12.30 kilometre mesafe kat eden Fransız futbolcu, Alanyaspor mücadelesinde ise 12.14 kilometre koşmuştu.

17 resmi maçın 14'ünde forma giyen tecrübeli orta saha, istikrarlı performansıyla Fenerbahçe'nin en önemli isimlerinden biri olmayı sürdürdü.

Kante, Slavia Prag karşısında yalnızca koşu mesafesiyle değil, savunma ve hücum katkısıyla da ön plana çıktı. Bir kilit pas veren yıldız futbolcu, 2 başarılı dribbling yaptı. 6 pas arası ve 3 uzaklaştırma gerçekleştiren Fransız oyuncu, girdiği 8 ikili mücadelenin 4'ünü kazandı. Hava toplarındaki 3 mücadelesinin tamamından galip ayrılan Kante, 9 kez de topu geri kazandı.

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