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Yukatel Denizli Basket, zorlu deplasmanda hata yapmadı!

Yukatel Denizli Basket, FIBA Avrupa Kupası G Grubu üçüncü hafta maçında deplasmanda Lions de Geneve'i 80-76 mağlup ederek gruptaki ikinci galibiyetini aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 22 Ekim 2026 00:55
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Yukatel Denizli Basket, zorlu deplasmanda hata yapmadı!
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Yukatel Denizli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası G Grubu'ndaki 3. maçında konuk olduğu İsviçre temsilcisi Lions de Geneve'i 80-76 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Cenevre kentindeki Queue-d'Arve Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodunu 24-19 geride tamamlayan Yukatel Denizli Basket, devre arasına 42-39 önde girdi.

Son 10 dakikaya 57-56 üstünlükle başlayan Yukatel Denizli Basket, müsabakadan 80-76 galip ayrıldı.

Denizli ekibini galibiyete, 23 sayı atan Dunn ve 22 sayı kaydeden Bailey taşıdı.

Bu sonuçla Yukatel Denizli Basket gruptaki 2. galibiyetini aldı, Lions de Geneve ise 2. mağlubiyetini yaşadı.

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