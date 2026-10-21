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Galatasaray'ın penaltısı VAR'dan döndü!

Galatasaray, Lille karşısında 27. dakikada Victor Osimhen'in yerde kaldığı pozisyonun ardından penaltı kazandı ancak VAR incelemesi sonrası karar iptal edildi.

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calendar 21 Ekim 2026 20:16 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2026 20:17
Galatasaray'ın penaltısı VAR'dan döndü!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Lille ile karşılaşan Galatasaray, mücadelenin 27. dakikasında penaltı kazandı. Ancak hakem, VAR incelemesinin ardından kararını iptal etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla PENALTI KARARI İPTAL EDİLDİ

Fransa'nın Lille kentindeki Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada skor 1-1'ken Galatasaray, 27. dakikada penaltı kazandı.

Victor Osimhen'in kaleci Berke Özer'in müdahalesinin ardından yerde kalması üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi.

VAR incelemesinin ardından pozisyonu yeniden değerlendiren hakem, penaltı kararını iptal etti ve Galatasaray penaltı kullanma fırsatını kaybetti.

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