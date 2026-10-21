Galatasaray'ın penaltısı VAR'dan döndü!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Lille ile karşılaşan Galatasaray, mücadelenin 27. dakikasında penaltı kazandı. Ancak hakem, VAR incelemesinin ardından kararını iptal etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE PENALTI KARARI İPTAL EDİLDİ
Fransa'nın Lille kentindeki Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada skor 1-1'ken Galatasaray, 27. dakikada penaltı kazandı.
Victor Osimhen'in kaleci Berke Özer'in müdahalesinin ardından yerde kalması üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi.
VAR incelemesinin ardından pozisyonu yeniden değerlendiren hakem, penaltı kararını iptal etti ve Galatasaray penaltı kullanma fırsatını kaybetti.
Fransa'nın Lille kentindeki Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada skor 1-1'ken Galatasaray, 27. dakikada penaltı kazandı.
Victor Osimhen'in kaleci Berke Özer'in müdahalesinin ardından yerde kalması üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi.
VAR incelemesinin ardından pozisyonu yeniden değerlendiren hakem, penaltı kararını iptal etti ve Galatasaray penaltı kullanma fırsatını kaybetti.
👀 Galatasaray'ın VAR incelemesi ardından iptal edilen penaltı pozisyonu. https://t.co/J6eHu6k9SR
— Sporx (@sporx) October 21, 2026