Kimmich'i yıkan haber: Arsenal maçında yok

Bayern Münih'in 31 yaşındaki yıldızı Joshua Kimmich, babasının vefatıyla sarsıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bild'in haberine göre, Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile oynanacak kritik karşılaşma öncesinde salı günü gerçekleştirilen son antrenmana sürpriz bir şekilde katılmayan Kimmich, bu akşam saat 21.00'de başlayacak mücadelede de forma giyemeyecek.
BAYERN MUNIH'TEN AÇIKLAMA
Bayern Münih, çarşamba günü X hesabından yaptığı açıklamada, "Joshua Kimmich, en yakın aile çevresinde yaşanan bir vefat nedeniyle bugün Arsenal karşılaşmasının kadrosunda yer almıyor." ifadelerini kullandı.
BAYERN MUNIH'TEN AÇIKLAMA
Bayern Münih, çarşamba günü X hesabından yaptığı açıklamada, "Joshua Kimmich, en yakın aile çevresinde yaşanan bir vefat nedeniyle bugün Arsenal karşılaşmasının kadrosunda yer almıyor." ifadelerini kullandı.