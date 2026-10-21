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Kimmich'i yıkan haber: Arsenal maçında yok

Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Joshua Kimmich'in babası Berthold Kimmich, 57 yaşında hayatını kaybetti. Alman futbolcu, Arsenal maçının kadrosunda yer almayacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Ekim 2026 13:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Kimmich'i yıkan haber: Arsenal maçında yok
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Bayern Münih'in 31 yaşındaki yıldızı Joshua Kimmich, babasının vefatıyla sarsıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bild'in haberine göre, Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile oynanacak kritik karşılaşma öncesinde salı günü gerçekleştirilen son antrenmana sürpriz bir şekilde katılmayan Kimmich, bu akşam saat 21.00'de başlayacak mücadelede de forma giyemeyecek.

BAYERN MUNIH'TEN AÇIKLAMA

Bayern Münih, çarşamba günü X hesabından yaptığı açıklamada, "Joshua Kimmich, en yakın aile çevresinde yaşanan bir vefat nedeniyle bugün Arsenal karşılaşmasının kadrosunda yer almıyor." ifadelerini kullandı.

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