Galatasaray, Fransa'da 25 yıl sonra kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup eden Galatasaray, Fransa'daki galibiyet hasretini sona erdirdi. Sarı-kırmızılı ekip, 25 yıl sonra bir Avrupa kupası maçında ilk kez bir Fransız takımını deplasmanda mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE FRANSA'DAKİ 6 MAÇLIK HASRET SONA ERDİ
Fransız takımlarına karşı deplasmandaki son galibiyetini 26 Eylül 2001'de Nantes'ı 1-0 yenerek alan Galatasaray, bu karşılaşmanın ardından Fransa'da oynadığı son 6 maçta 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşamıştı.
Lille karşısında alınan 4-2'lik galibiyetle bu seriye son veren sarı-kırmızılılar, 6 maçın ardından Fransa'da ilk kez sahadan galibiyetle ayrıldı.
Fransız takımlarına karşı deplasmandaki son galibiyetini 26 Eylül 2001'de Nantes'ı 1-0 yenerek alan Galatasaray, bu karşılaşmanın ardından Fransa'da oynadığı son 6 maçta 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşamıştı.
Lille karşısında alınan 4-2'lik galibiyetle bu seriye son veren sarı-kırmızılılar, 6 maçın ardından Fransa'da ilk kez sahadan galibiyetle ayrıldı.