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Galatasaray, Fransa'da 25 yıl sonra kazandı

Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup eden Galatasaray, 25 yıl sonra Fransa'da bir Avrupa kupası maçında galibiyet elde etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Ekim 2026 23:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Fransa'da 25 yıl sonra kazandı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup eden Galatasaray, Fransa'daki galibiyet hasretini sona erdirdi. Sarı-kırmızılı ekip, 25 yıl sonra bir Avrupa kupası maçında ilk kez bir Fransız takımını deplasmanda mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FRANSA'DAKİ 6 MAÇLIK HASRET SONA ERDİ

Fransız takımlarına karşı deplasmandaki son galibiyetini 26 Eylül 2001'de Nantes'ı 1-0 yenerek alan Galatasaray, bu karşılaşmanın ardından Fransa'da oynadığı son 6 maçta 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşamıştı.

Lille karşısında alınan 4-2'lik galibiyetle bu seriye son veren sarı-kırmızılılar, 6 maçın ardından Fransa'da ilk kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

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