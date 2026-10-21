Uğurcan Çakır: 'Galibiyeti hak ettik'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Lille'i 4-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların kalecisi Uğurcan Çakır, karşılaşmanın ardından Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "ZOR BİR MAÇ OLACAK"
Fenerbahçe ile oynayacakları derbiye ilişkin konuşan Uğurcan Çakır, karşılaşmanın kendileri için kritik olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Zor bir maç olacak, bizim için kritik bir maç ama bu maç Şampiyonlar Ligi için çok kritikti. Üçüncü maçımızı oynuyoruz, 3 puanımız oldu. Gruptan çıkmak istiyoruz aslında, ilk 24'ün içinde olmak istiyoruz. Şimdi lige döneceğiz.
Gençlerbirliği karşısında istediğimiz oyunu oynayamamıştık ama derbi maçlarının atmosferi, motivasyonu farklı oluyor. O maçta da elimizden gelen her şeyi yapıp taraftarlarımızla birlikte galip gelmek istiyoruz. Bu sene de beşinci kez üst üste şampiyon olmak istiyoruz, bunun için çalışıyoruz.
Zaman zaman yorgunluklarımız oluyor, performans düşüklüklerimiz oluyor ama her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Galatasaray her maçı kazanmak için oynar. Bugün harikaydı taraftarlarımız yine, evimizde gibiydik.
Dediğim gibi Fenerbahçe çok kritik bir maç, bizim rakibimiz, doğrudan rakibimiz. O maçı kazanıp da inşallah en iyi şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz."
"BURADA KOLAY MAÇ DİYE BİR ŞEY YOK"
Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerine de değinen Uğurcan Çakır, her karşılaşmaya aynı ciddiyetle hazırlanmaları gerektiğini vurguladı. Milli kaleci, geçen sezonki başarılarının üzerine çıkmak istediklerini belirterek şunları söyledi:
"Yani Şampiyonlar Ligi'nde aslında kolay maç diye bir şey yok. Burası çok büyük bir organizasyon, futbolun en büyük organizasyonlarından biri. Her maça bu şekilde hazırlanmalıyız bence, her maçta aynı ciddiyetle oynamalıyız.
Nasıl ki Barcelona maçının ilk yarısındaki ciddiyet, o kompakt durum... Onları sahaya yansıtmak istiyoruz her maç.
Dediğim gibi kolay maç yok Şampiyonlar Ligi'nde. Ama ben takım arkadaşlarıma, hocalarıma çok güveniyorum. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde de geçen sene elde ettiğimiz başarının üstüne çıkmak istiyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz, bunu başaracak güçteyiz aslında. Özellikle iç sahada taraftarlarımızla birlikte mükemmel oynuyoruz Şampiyonlar Ligi'nde, ligde.
Dediğim gibi kolay maç yok ama ben takım arkadaşlarıma, hocalarıma ve taraftarlarımıza çok güveniyorum.
Vallahi taraftarlarımıza çok şaşırdım. Deplasman tribünü doluydu, altlar da doluydu; bizim taraftar vardı, çok şaşırdım. Bizi her zaman çok iyi destekliyorlar. Biz de onların yüzünü kara çıkarmamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz, çok çalışıyoruz.
Dediğim gibi bazen performanslar inişli çıkışlı olabiliyor ama Galatasaray her maçı kazanmaya oynayacak. İnşallah ligde de kazanmak için sahaya çıkacağız."
Fenerbahçe ile oynayacakları derbiye ilişkin konuşan Uğurcan Çakır, karşılaşmanın kendileri için kritik olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Zor bir maç olacak, bizim için kritik bir maç ama bu maç Şampiyonlar Ligi için çok kritikti. Üçüncü maçımızı oynuyoruz, 3 puanımız oldu. Gruptan çıkmak istiyoruz aslında, ilk 24'ün içinde olmak istiyoruz. Şimdi lige döneceğiz.
Gençlerbirliği karşısında istediğimiz oyunu oynayamamıştık ama derbi maçlarının atmosferi, motivasyonu farklı oluyor. O maçta da elimizden gelen her şeyi yapıp taraftarlarımızla birlikte galip gelmek istiyoruz. Bu sene de beşinci kez üst üste şampiyon olmak istiyoruz, bunun için çalışıyoruz.
Zaman zaman yorgunluklarımız oluyor, performans düşüklüklerimiz oluyor ama her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Galatasaray her maçı kazanmak için oynar. Bugün harikaydı taraftarlarımız yine, evimizde gibiydik.
Dediğim gibi Fenerbahçe çok kritik bir maç, bizim rakibimiz, doğrudan rakibimiz. O maçı kazanıp da inşallah en iyi şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz."
"BURADA KOLAY MAÇ DİYE BİR ŞEY YOK"
Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerine de değinen Uğurcan Çakır, her karşılaşmaya aynı ciddiyetle hazırlanmaları gerektiğini vurguladı. Milli kaleci, geçen sezonki başarılarının üzerine çıkmak istediklerini belirterek şunları söyledi:
"Yani Şampiyonlar Ligi'nde aslında kolay maç diye bir şey yok. Burası çok büyük bir organizasyon, futbolun en büyük organizasyonlarından biri. Her maça bu şekilde hazırlanmalıyız bence, her maçta aynı ciddiyetle oynamalıyız.
Nasıl ki Barcelona maçının ilk yarısındaki ciddiyet, o kompakt durum... Onları sahaya yansıtmak istiyoruz her maç.
Dediğim gibi kolay maç yok Şampiyonlar Ligi'nde. Ama ben takım arkadaşlarıma, hocalarıma çok güveniyorum. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde de geçen sene elde ettiğimiz başarının üstüne çıkmak istiyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz, bunu başaracak güçteyiz aslında. Özellikle iç sahada taraftarlarımızla birlikte mükemmel oynuyoruz Şampiyonlar Ligi'nde, ligde.
Dediğim gibi kolay maç yok ama ben takım arkadaşlarıma, hocalarıma ve taraftarlarımıza çok güveniyorum.
Vallahi taraftarlarımıza çok şaşırdım. Deplasman tribünü doluydu, altlar da doluydu; bizim taraftar vardı, çok şaşırdım. Bizi her zaman çok iyi destekliyorlar. Biz de onların yüzünü kara çıkarmamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz, çok çalışıyoruz.
Dediğim gibi bazen performanslar inişli çıkışlı olabiliyor ama Galatasaray her maçı kazanmaya oynayacak. İnşallah ligde de kazanmak için sahaya çıkacağız."