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Trabzonspor'un eski futbolcusu Nemsadze hayatını kaybetti

Trabzonspor'un eski futbolcusu Giorgi Nemsadze hayatını kaybetti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Ekim 2026 17:54 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2026 17:55
Haber: AA, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Trabzonspor'un eski futbolcusu Nemsadze hayatını kaybetti
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Trabzonspor Kulübü, eski futbolcusu Giorgi Nemsadze'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün eski futbolcularından Giorgi Nemsadze'nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Giorgi Nemsadze'nin ailesine, sevenlerine ve futbol dünyasına başsağlığı diliyoruz." denildi.

Trabzonspor'da 1996-1997 sezonunda forma giyen Giorgi Nemsadze'nin cenazesinin, 23 Ekim Cuma günü ülkesi Gürcistan'da toprağa verileceği kaydedildi.

 

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