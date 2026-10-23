Beşiktaş'ın kalesi düştü! Üst üste 6 maçta gol yedi

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta savunmadaki düşüş devam etti. Sezonun ilk bölümünde kalesini gole kapatmayı başaran siyah-beyazlılar, son 6 maçında ise rakiplerine gol izni verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK 6 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI
Sezonun ilk 6 maçlık periyodunda kalesinde gol görmeyen ve tüm karşılaşmalarını kazanan Beşiktaş, bu süreçte savunmasıyla dikkat çekmişti.
Siyah-beyazlıların gol yemediği son maç, Erzurumspor FK karşısında alınan 3-0'lık galibiyet oldu.
SON 6 MAÇTA 3 GALİBİYET, 3 YENİLGİ
Erzurumspor FK maçının ardından Marsilya, Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor, Hoffenheim, Trabzonspor ve Crystal Palace ile karşılaşan Beşiktaş, bu 6 mücadelede de kalesini gole kapatamadı.
Söz konusu süreçte 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, savunmada istikrar yakalayamadı.
CRYSTAL PALACE KARŞISINDA 2 GOL YEDİ
UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace karşısında Wilfred Ndidi'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Beşiktaş, ikinci yarının başında İngiliz ekibinin bulduğu iki gole engel olamadı.
Junior Olaitan'ın 73. dakikada attığı golle beraberliği kurtaran siyah-beyazlılar, sahadan 2-2'lik sonuçla ayrıldı. Beşiktaş'ın üst üste gol yediği maç sayısı böylece 6'ya yükseldi.
Sezonun ilk 6 maçlık periyodunda kalesinde gol görmeyen ve tüm karşılaşmalarını kazanan Beşiktaş, bu süreçte savunmasıyla dikkat çekmişti.
Siyah-beyazlıların gol yemediği son maç, Erzurumspor FK karşısında alınan 3-0'lık galibiyet oldu.
SON 6 MAÇTA 3 GALİBİYET, 3 YENİLGİ
Erzurumspor FK maçının ardından Marsilya, Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor, Hoffenheim, Trabzonspor ve Crystal Palace ile karşılaşan Beşiktaş, bu 6 mücadelede de kalesini gole kapatamadı.
Söz konusu süreçte 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, savunmada istikrar yakalayamadı.
CRYSTAL PALACE KARŞISINDA 2 GOL YEDİ
UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace karşısında Wilfred Ndidi'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Beşiktaş, ikinci yarının başında İngiliz ekibinin bulduğu iki gole engel olamadı.
Junior Olaitan'ın 73. dakikada attığı golle beraberliği kurtaran siyah-beyazlılar, sahadan 2-2'lik sonuçla ayrıldı. Beşiktaş'ın üst üste gol yediği maç sayısı böylece 6'ya yükseldi.