Panathinaikos'tan Almaty'ye 5 gollü tarife!

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Panathinaikos, Kazakistan temsilcisi K. Almaty'ye konuk oldu. Almaty kentindeki karşılaşmayı Yunanistan ekibi 5-1 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK YARIDA İKİ GOL
Karşılaşmaya etkili başlayan Panathinaikos, 6. dakikada Taborda'nın golüyle öne geçti. Konuk ekip, 24. dakikada Dessers'ın penaltıdan kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.
PANATHINAIKOS FARKI AÇTI
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Panathinaikos, 47. dakikada Dessers ile skoru 3-0 yaptı. 57. dakikada Kangwa'nın golüyle fark dörde çıktı.
75. dakikada Rastoder'in golüyle skoru 5-0'a taşıyan Yunanistan temsilcisi, ev sahibi ekibin 79. dakikada Bekbolat ile bulduğu gole engel olamadı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Panathinaikos sahadan 5-1 galip ayrıldı.
PANATHINAIKOS 6 PUANA ULAŞTI
Bu sonuçla Panathinaikos, UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı iki maçı da kazanarak puanını 6'ya yükseltti ve averajla liderlik koltuğuna oturdu. K. Almaty ise ilk maçında aldığı yenilginin ardından 1 puanda kaldı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Panathinaikos, 6. dakikada Taborda'nın golüyle öne geçti. Konuk ekip, 24. dakikada Dessers'ın penaltıdan kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.
PANATHINAIKOS FARKI AÇTI
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Panathinaikos, 47. dakikada Dessers ile skoru 3-0 yaptı. 57. dakikada Kangwa'nın golüyle fark dörde çıktı.
75. dakikada Rastoder'in golüyle skoru 5-0'a taşıyan Yunanistan temsilcisi, ev sahibi ekibin 79. dakikada Bekbolat ile bulduğu gole engel olamadı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Panathinaikos sahadan 5-1 galip ayrıldı.
PANATHINAIKOS 6 PUANA ULAŞTI
Bu sonuçla Panathinaikos, UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı iki maçı da kazanarak puanını 6'ya yükseltti ve averajla liderlik koltuğuna oturdu. K. Almaty ise ilk maçında aldığı yenilginin ardından 1 puanda kaldı.