Dün
BİTTİ
Beşiktaş
2
C.Palace
2
Dün
BİTTİ
Trabzonspor
2
Heart of Midlothian
0
Dün
BİTTİ
Lech Poznan
1
Sunderland
1
Dün
BİTTİ
Ararat Armenia
0
Alkmaar
4
Dün
BİTTİ
OFI Crete
0
Leverkusen
2
Dün
BİTTİ
Juventus
2
Rennes
2
Dün
BİTTİ
Dinamo Zagreb
2
NEC Nijmegen
4
Dün
BİTTİ
Sturm Graz
1
Marsilya
0
Dün
BİTTİ
Viktoria Plzen
1
Levski
2
Dün
BİTTİ
Celtic
1
Celta Vigo
2
Dün
BİTTİ
Bournemouth
3
AC Milan
0
Dün
BİTTİ
NK Celje
2
RB Salzburg
2
Dün
BİTTİ
Olympiakos
1
Sparta Prag
0
Dün
BİTTİ
Omonia Nicosia
1
Benfica
4
Dün
BİTTİ
Hoffenheim
3
Lyon
0
Dün
BİTTİ
Lillestroem
0
Real Sociedad
6
Dün
BİTTİ
Kairat Almaty
1
Panathinaikos
5
Dün
BİTTİ
FK Crvena Zvezda
2
Kopenhag
2
Dün
BİTTİ
Getafe
2
Lugano
5
Dün
BİTTİ
Jablonec
0
Brighton
0
Dün
BİTTİ
FC Nordsjaelland
2
CSKA Sofya
2
Dün
BİTTİ
Braga
2
Gent
0
Dün
BİTTİ
Ajax
2
Atalanta
0
Dün
BİTTİ
AS Monaco
3
Freiburg
0

Olaitan'tan Avrupa'da 6 gole katkı!

Beşiktaş'ın Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldığı maçta 73. dakikada ağları havalandıran Junior Olaitan, Avrupa kupalarındaki ilk golünü kaydetti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 23 Ekim 2026 00:14
Fotoğraf: AA
Olaitan'tan Avrupa'da 6 gole katkı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Junior Olaitan, performansıyla öne çıktı.

Mücadelenin 73. dakikasında fileleri havalandıran Olaitan, Avrupa kupaları kariyerindeki ilk gol sevincini yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla AVRUPA'DA 6 GOLE KATKI

Junior Olaitan, bu sezon Beşiktaş formasıyla Avrupa arenasında 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Toplam 6 gole doğrudan katkı sağlayan Beninli futbolcu, siyah-beyazlı takımın bu alandaki en etkili ismi konumunda bulunuyor.

CRYSTAL PALACE KARŞISINDA İLK GOL

Crystal Palace karşısında 73. dakikada sahneye çıkan Olaitan, Avrupa kupalarındaki ilk golünü kaydederek istatistiklerine bir yenisini ekledi. Beşiktaş, mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.