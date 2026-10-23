Olaitan'tan Avrupa'da 6 gole katkı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Junior Olaitan, performansıyla öne çıktı.
Mücadelenin 73. dakikasında fileleri havalandıran Olaitan, Avrupa kupaları kariyerindeki ilk gol sevincini yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE AVRUPA'DA 6 GOLE KATKI
Junior Olaitan, bu sezon Beşiktaş formasıyla Avrupa arenasında 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Toplam 6 gole doğrudan katkı sağlayan Beninli futbolcu, siyah-beyazlı takımın bu alandaki en etkili ismi konumunda bulunuyor.
CRYSTAL PALACE KARŞISINDA İLK GOL
Crystal Palace karşısında 73. dakikada sahneye çıkan Olaitan, Avrupa kupalarındaki ilk golünü kaydederek istatistiklerine bir yenisini ekledi. Beşiktaş, mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Mücadelenin 73. dakikasında fileleri havalandıran Olaitan, Avrupa kupaları kariyerindeki ilk gol sevincini yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE AVRUPA'DA 6 GOLE KATKI
Junior Olaitan, bu sezon Beşiktaş formasıyla Avrupa arenasında 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Toplam 6 gole doğrudan katkı sağlayan Beninli futbolcu, siyah-beyazlı takımın bu alandaki en etkili ismi konumunda bulunuyor.
CRYSTAL PALACE KARŞISINDA İLK GOL
Crystal Palace karşısında 73. dakikada sahneye çıkan Olaitan, Avrupa kupalarındaki ilk golünü kaydederek istatistiklerine bir yenisini ekledi. Beşiktaş, mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.