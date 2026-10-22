Bouchouari: 'Hepimiz çok mutluyuz'

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Hearts'ı 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da Benjamin Bouchouari, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Bordo-mavili futbolcu, alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "ÖNEMLİ BİR GALİBİYETTİ"
Karşılaşmayı değerlendiren Bouchouari, "Önemli bir galibiyetti. Hepimiz çok mutluyuz." diye konuştu.
"SAHALARA DÖNMEKTEN ÇOK MUTLUYUM"
Sahalara dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Bouchouari, takım için elinden geleni yapacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Sahalara dönmekten ve oynamaktan çok mutluyum. Takımımız için ve kendim adına maksimum seviyede performans vermeye çalışıyorum. Bugün de galip geldiğimiz için gerçekten çok mutluyuz, hep birlikte mutluyuz."
Karşılaşmayı değerlendiren Bouchouari, "Önemli bir galibiyetti. Hepimiz çok mutluyuz." diye konuştu.
"SAHALARA DÖNMEKTEN ÇOK MUTLUYUM"
Sahalara dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Bouchouari, takım için elinden geleni yapacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Sahalara dönmekten ve oynamaktan çok mutluyum. Takımımız için ve kendim adına maksimum seviyede performans vermeye çalışıyorum. Bugün de galip geldiğimiz için gerçekten çok mutluyuz, hep birlikte mutluyuz."