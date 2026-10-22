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Bouchouari: "Hepimiz çok mutluyuz"

Trabzonspor'un futbolcusu Benjamin Bouchouari, Hearts galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. İkinci maçlarını da kazandıkları için mutlu olduğunu belirten Bouchouari, sahalara dönmenin sevincini yaşadığını söyledi.

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calendar 22 Ekim 2026 23:19 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2026 23:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bouchouari: 'Hepimiz çok mutluyuz'
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UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Hearts'ı 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da Benjamin Bouchouari, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Bordo-mavili futbolcu, alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "ÖNEMLİ BİR GALİBİYETTİ"

Karşılaşmayı değerlendiren Bouchouari, "Önemli bir galibiyetti. Hepimiz çok mutluyuz." diye konuştu.

"SAHALARA DÖNMEKTEN ÇOK MUTLUYUM"

Sahalara dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Bouchouari, takım için elinden geleni yapacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sahalara dönmekten ve oynamaktan çok mutluyum. Takımımız için ve kendim adına maksimum seviyede performans vermeye çalışıyorum. Bugün de galip geldiğimiz için gerçekten çok mutluyuz, hep birlikte mutluyuz."  

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