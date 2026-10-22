Stuttgart'ın 25 yaşındaki sağ beki Josha Vagnoman'ın yaşadığı sakatlık nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sky DE'nin haberine göre Stuttgart forması giyen Josha Vagnoman, yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre takımından ayrı kalacak.
Alman ekibinin 25 yaşındaki sağ bekinin 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği belirtildi.
GALATASARAY MAÇINDA OYNAMASI BEKLENMİYOR
Vagnoman'ın sakatlığı nedeniyle Galatasaray karşılaşmasında da forma giymesinin beklenmediği aktarıldı.
Stuttgart'ın, oyuncunun sağlık durumuna göre sahalara dönüş sürecini belirlemesi bekleniyor.
Alman ekibinin 25 yaşındaki sağ bekinin 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği belirtildi.
GALATASARAY MAÇINDA OYNAMASI BEKLENMİYOR
Vagnoman'ın sakatlığı nedeniyle Galatasaray karşılaşmasında da forma giymesinin beklenmediği aktarıldı.
Stuttgart'ın, oyuncunun sağlık durumuna göre sahalara dönüş sürecini belirlemesi bekleniyor.