Galatasaray Çağdaş Faktoring'den Avrupa'da farklı galibiyet

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta müsabakasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Belçika'nın Kangoeroes Basket Mechelen takımını 77-50 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE De Nekker Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını 32-23 üstün geçen sarı-kırmızılılar, parkeden de 27 sayı farkla 77-50 galip ayrıldı.
Grubundaki ilk müsabakada sahasında Beretta Famila Schio'ya 84-66 yenilen sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla ilk galibiyetini elde etti.
B Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Kangoeroes Basket Mechelen'in yanı sıra İtalya'nın Beretta Famila Schio ve Sırbistan'ın Kızılyıldız takımları yer alıyor.
Grubundaki ilk müsabakada sahasında Beretta Famila Schio'ya 84-66 yenilen sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla ilk galibiyetini elde etti.
B Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Kangoeroes Basket Mechelen'in yanı sıra İtalya'nın Beretta Famila Schio ve Sırbistan'ın Kızılyıldız takımları yer alıyor.