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Galatasaray Çağdaş Faktoring'den Avrupa'da farklı galibiyet

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun ikinci haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Kangoeroes Basket Mechelen'i 77-50 mağlup ederek organizasyondaki ilk galibiyetini aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 22 Ekim 2026 23:36
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray Çağdaş Faktoring'den Avrupa'da farklı galibiyet
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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta müsabakasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Belçika'nın Kangoeroes Basket Mechelen takımını 77-50 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla De Nekker Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını 32-23 üstün geçen sarı-kırmızılılar, parkeden de 27 sayı farkla 77-50 galip ayrıldı.

Grubundaki ilk müsabakada sahasında Beretta Famila Schio'ya 84-66 yenilen sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla ilk galibiyetini elde etti.

B Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Kangoeroes Basket Mechelen'in yanı sıra İtalya'nın Beretta Famila Schio ve Sırbistan'ın Kızılyıldız takımları yer alıyor.

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