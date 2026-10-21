İspanya La Liga'nın 9. haftasında Barcelona'nın deplasmanda Real Betis'i 5-2 mağlup ettiği karşılaşmada yaşanan olayın ardından Facundo Bernal'e ağır bir fatura çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Real Betis forması giyen Uruguaylı orta saha oyuncusu, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal ile yaşadığı tartışma sırasında rakibine kafa atarak doğrudan kırmızı kart görmüştü.
HAKEM RAPORUNDA İKİ KAFA DARBESİ!
Karşılaşmanın 54. dakikasında yaşanan olay, Real Betis kalecisi Alvaro Valles'in yerde kalan Fermin Lopez'i kaldırmaya çalışmasının ardından başladı.
Takım arkadaşını korumak için araya giren Lamine Yamal ile Facundo Bernal arasında tartışma çıktı.
Maçın hakemi Ricardo de Burgos Bengoetxea, raporunda Bernal'in rakibini boynundan tutarak yüzüne art arda iki kez kafa attığını belirtti.
4 MAÇLIK MEN CEZASI
İspanya Futbol Federasyonu'nun disiplin talimatına göre, oyun durmuşken rakibe yönelik ve sakatlığa neden olmayan fiziksel saldırılar 4 ila 12 maç men cezasıyla cezalandırılabiliyor.
Facundo Bernal'e bu kapsamda 4 maç men cezası verildiği bildirildi.
Yaşanan olayda sakatlık geçirmeyen Lamine Yamal ise karşılaşmaya devam etmişti.
İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nun verdiği ceza nedeniyle Facundo Bernal, Real Betis'in La Liga'da Celta Vigo, Malaga ve Elche ile oynayacağı üç karşılaşmanın yanı sıra Kral Kupası'ndaki Navalcarnero mücadelesinde de forma giyemeyecek.
Uruguaylı futbolcunun cezasını tamamlamasının ardından 22 Kasım haftasında oynanacak Sevilla derbisiyle sahalara dönmesi bekleniyor.
HAKEM RAPORUNDA İKİ KAFA DARBESİ!
Karşılaşmanın 54. dakikasında yaşanan olay, Real Betis kalecisi Alvaro Valles'in yerde kalan Fermin Lopez'i kaldırmaya çalışmasının ardından başladı.
Takım arkadaşını korumak için araya giren Lamine Yamal ile Facundo Bernal arasında tartışma çıktı.
Maçın hakemi Ricardo de Burgos Bengoetxea, raporunda Bernal'in rakibini boynundan tutarak yüzüne art arda iki kez kafa attığını belirtti.
4 MAÇLIK MEN CEZASI
İspanya Futbol Federasyonu'nun disiplin talimatına göre, oyun durmuşken rakibe yönelik ve sakatlığa neden olmayan fiziksel saldırılar 4 ila 12 maç men cezasıyla cezalandırılabiliyor.
Facundo Bernal'e bu kapsamda 4 maç men cezası verildiği bildirildi.
Yaşanan olayda sakatlık geçirmeyen Lamine Yamal ise karşılaşmaya devam etmişti.
HANGİ MAÇLARDA OYNAMAYACAK?
🟥Betis'li Facundo Bernal, Lamine Yamal'a yaptığı bu hareketin ardından kırmızı kart gördü! https://t.co/8JGpdRhY5R
— Sporx (@sporx) October 17, 2026
İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nun verdiği ceza nedeniyle Facundo Bernal, Real Betis'in La Liga'da Celta Vigo, Malaga ve Elche ile oynayacağı üç karşılaşmanın yanı sıra Kral Kupası'ndaki Navalcarnero mücadelesinde de forma giyemeyecek.
Uruguaylı futbolcunun cezasını tamamlamasının ardından 22 Kasım haftasında oynanacak Sevilla derbisiyle sahalara dönmesi bekleniyor.