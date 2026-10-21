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PSG, Barcelona'yı devirdi! 4 sakatlık, 6 gol!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Paris Saint-Germain, sahasında ağırladığı Barcelona'yı 4-2 mağlup etti. Altı gole sahne olan dev mücadelede dört futbolcu sakatlık yaşarken, Fransız ekibi üçte üç yaparak yoluna kayıpsız devam etti.

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calendar 20 Ekim 2026 23:56 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2026 00:08
Haber: Sporx.com
PSG, Barcelona'yı devirdi! 4 sakatlık, 6 gol!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray'ın rakiplerinden Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain ile Hansi Flick'in çalıştırdığı Barcelona, Parc des Princes'te karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi PSG, 4-2'lik skorla kazandı.

Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Desire Doue, 72. dakikada Lucas Hernandez, 81. dakikada Vitinha ve 86. dakikada Fabian Ruiz kaydetti.

Barcelona'nın golleri ise 55. dakikada Xavi Espart ve 79. dakikada Lamine Yamal'dan geldi.

PARİS'TE NEFES KESEN GOL DÜELLOSU!

Karşılaşmanın 38. dakikasında Desire Doue'nin golüyle öne geçen PSG, soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Barcelona, 55. dakikada 19 yaşındaki Xavi Espart'ın golüyle skoru eşitledi.

PSG, 72. dakikada Lucas Hernandez'in kaydettiği golle yeniden üstünlüğü ele geçirdi. Ancak Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, 79. dakikada sahneye çıkarak durumu 2-2 yaptı.

Bu gole yalnızca iki dakika sonra cevap veren PSG, 81. dakikada Vitinha'nın golüyle skoru 3-2'ye getirdi.

Fransız temsilcisinde 86. dakikada Fabian Ruiz farkı ikiye çıkaran golü kaydetti ve mücadele PSG'nin 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

19 YAŞINDAKİ ESPART, PSG'YE GOL ATTI!

Barcelona'nın 19 yaşındaki sağ beki Xavi Espart, PSG karşısında takımının ilk golünü kaydetti.

Genç futbolcu, 55. dakikada Fermin Lopez'in asistinde ağları havalandırarak skoru 1-1'e getirdi.

Dev karşılaşmada gol sevinci yaşayan Espart, 74. dakikada yerini Alejandro Balde'ye bıraktı. Barcelona, genç futbolcusunun golüyle yakaladığı beraberliğe rağmen Paris deplasmanından puansız ayrıldı.

DEV MAÇTA 4 SAKATLIK!

PSG ile Barcelona arasındaki karşılaşmaya sakatlıklar da damga vurdu.

Fransız ekibinde Ousmane Dembele, 20. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkarken yerini Ferran Torres'e bıraktı.

PSG'de Marquinhos ve Khvicha Kvaratskhelia da 59. dakikada sakatlıkları nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. İki futbolcunun yerine Illia Zabarnyi ve Maghnes Akliouche oyuna dahil oldu.

Barcelona'da ise Dani Olmo, 27. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleye devam edemedi ve yerini Fermin Lopez'e bıraktı.

Böylece iki takımda toplam dört futbolcu sakatlık nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamadı. Oyuncuların durumlarının yapılacak kontrollerin ardından netleşmesi bekleniyor.

LAMINE YAMAL YİNE ŞAHANE

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, PSG karşısında attığı golle bu sezonki etkileyici performansını sürdürdü. İspanyol futbolcu, tüm kulvarlarda 10 gol ve 10 asiste ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. Yamal, Avrupa'nın beş büyük liginde bu sezon hem gol hem de asist sayısında çift hanelere ulaşan ilk futbolcu oldu.

PSG, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 3'TE 3 YAPTI!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk iki maçı kazanan PSG, Barcelona karşısında da galip gelerek puanını 9'a yükseltti.

Turnuvaya iki galibiyetle başlayan Barcelona ise ilk yenilgisini yaşayarak 6 puanda kaldı.

BARCELONA'NIN KABUSU PSG!

Barcelona karşısında 4 gol kaydeden Paris Saint-Germain, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maçta toplam 14 gole ulaştı. Fransız devi, Katalan ekibinin de adeta kabusu haline geldi. Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde kalesinde 4 gol gördüğü son üç maçı da PSG'ye karşı oynadı. İspanyol temsilcisi, 2021 ve 2024 yıllarının ardından 2026'da da PSG karşısında 4 gol yemekten kurtulamadı.

SIRADAKİ MAÇLAR

PSG, Fransa Ligue 1'de 25 Ekim Pazar günü Lyon'u sahasında ağırlayacak. Luis Enrique'nin ekibi, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında ise 3 Kasım Salı günü Villarreal'e konuk olacak.

Barcelona ise 25 Ekim Pazar günü LaLiga'da Real Madrid ile El Clasico'da kozlarını paylaşacak. Katalan temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçında 3 Kasım Salı günü Aston Villa'yı konuk edecek.

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