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TFF ne kadar maaş istediğini sordu, Sergen Yalçın saniyesinde cevap verdi

A Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın geçiyor. Anlaşmaya varılan deneyimli teknik adamın TFF ile gerçekleştirdiği ön görüşmede maaş konusuyla ilgili dikkat çeken bir konuşma yaptığı iddia edildi.

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calendar 20 Ekim 2026 11:23
Haber: Sabah
TFF ne kadar maaş istediğini sordu, Sergen Yalçın saniyesinde cevap verdi
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A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi başlıyor. Tecrübeli teknik adamın, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile gerçekleştirdiği ön görüşmede prensip anlaşmasına varıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sabah'ta yer alan habere göre Sergen Yalçın bugün Riva'ya giderek imzayı atacak. Yalçın'ın ayrıca maaşıyla ilgili hiçbir şey konuşmadığı belirtildi.

"PARA TALEP ETMEM!"

Deneyimli çalıştırıcının, "Söz konusu Milli Takım... Parasal konularda bir talepte bulunmam söz konusu değil." ifadelerini kullandığı aktarıldı. 

 

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