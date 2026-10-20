TFF ne kadar maaş istediğini sordu, Sergen Yalçın saniyesinde cevap verdi

A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi başlıyor. Tecrübeli teknik adamın, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile gerçekleştirdiği ön görüşmede prensip anlaşmasına varıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sabah'ta yer alan habere göre Sergen Yalçın bugün Riva'ya giderek imzayı atacak. Yalçın'ın ayrıca maaşıyla ilgili hiçbir şey konuşmadığı belirtildi.
"PARA TALEP ETMEM!"
Deneyimli çalıştırıcının, "Söz konusu Milli Takım... Parasal konularda bir talepte bulunmam söz konusu değil." ifadelerini kullandığı aktarıldı.
"PARA TALEP ETMEM!"
Deneyimli çalıştırıcının, "Söz konusu Milli Takım... Parasal konularda bir talepte bulunmam söz konusu değil." ifadelerini kullandığı aktarıldı.