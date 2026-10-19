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Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi başlıyor!

TFF, A Milli Takım teknik direktörlüğü için Sergen Yalçın ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Yalçın, yardımcılarıyla birlikte salı günü göreve başlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 19 Ekim 2026 20:04 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2026 20:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi başlıyor!
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A Milli Futbol Takımı'nda Sergen Yalçın dönemi başlıyor. TFF, Vincenzo Montella'nın ardından Sergen Yalçın'a teklif götürdü ve deneyimli teknik adam ile anlaşma sağlandı.

4 YILLIK ANLAŞMA Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sergen Yalçın'ın program yaptığı KAFA Sports, TFF'nin 53 yaşındaki teknik adam ile 4 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu. Sergen Yalçın, yardımcılarıyla birlikte salı günü göreve başlayacak.

SALI GÜNÜ AÇIKLANACAK

TFF, salı günü toplantıda bir araya gelecek. Bu toplantının ardından Sergen Yalçın için resmi duyurunun yapılması bekleniyor.

İLK SINAV KASIM AYINDA

Anlaşmanın resmiyet kazanmasıyla birlikte Sergen Yalçın'ın ilk görevine kasım ayındaki milli maçlarla başlaması bekleniyor.

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 12 Kasım Perşembe günü Belçika'yı İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın ardından ay-yıldızlılar, 15 Kasım Pazar günü Fransa deplasmanına çıkacak.

Bordeaux kentindeki Atlantique Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE GAZİANTEPSPOR'DA BAŞLADI

Sergen Yalçın, profesyonel takımlardaki teknik direktörlük kariyerine 2013 yılında Gaziantepspor'da başladı.

Ardından Sivasspor, yeniden Gaziantepspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'da görev yapan Yalçın, Ocak 2020'de Beşiktaş'ın başına geçti.

Siyah-beyazlılardaki ilk döneminin ardından 2024 yılında Antalyaspor'u çalıştıran tecrübeli teknik adam, 2025-2026 sezonunda yeniden Beşiktaş'ta görev aldı.

BEŞİKTAŞ'TA ÇİFTE KUPA KAZANDI

Yalçın'ın teknik direktörlük kariyerindeki en önemli başarısı, Beşiktaş ile geçirdiği 2020-2021 sezonu oldu.

Siyah-beyazlı takımı Süper Lig şampiyonluğuna taşıyan Yalçın, aynı sezon Türkiye Kupası'nı da kazanarak çifte kupa sevinci yaşadı. Beşiktaş, onun yönetiminde hem ligde hem kupada zirveye çıktı.

Futbolculuk döneminde de Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, kulüp tarihinde bu başarıya hem oyuncu hem teknik direktör olarak ulaşan ilk isim oldu.

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