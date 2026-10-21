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Nelson Semedo, şanssızlığını kırdı

Nelson Semedo, Slavia Prag karşısında yaptığı asistle Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarındaki ilk skor katkısını sağladı. Portekizli sağ bek, Avrupa'da 20 maç süren gol ve asist suskunluğunu 21. karşılaşmasında sonlandırdı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Ekim 2026 12:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Nelson Semedo, şanssızlığını kırdı
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Nélson Semedo
Nélson Semedo
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Portekizli sağ beki Nelson Semedo, Slavia Prag karşılaşmasında Sarı-Lacivertli formayla Avrupa kupalarındaki ilk skor katkısını yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Daha önce Fenerbahçe adına Avrupa arenasında çıktığı 20 karşılaşmada gol veya asist üretemeyen tecrübeli futbolcu, 21. maçında bu şanssızlığını kırdı.

Semedo, yaptığı asistle takımının hücumuna önemli katkı sağlarken Avrupa performansına da yeni bir istatistik ekledi.

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