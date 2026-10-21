Nelson Semedo, şanssızlığını kırdı

Fenerbahçe'nin Portekizli sağ beki Nelson Semedo, Slavia Prag karşılaşmasında Sarı-Lacivertli formayla Avrupa kupalarındaki ilk skor katkısını yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Daha önce Fenerbahçe adına Avrupa arenasında çıktığı 20 karşılaşmada gol veya asist üretemeyen tecrübeli futbolcu, 21. maçında bu şanssızlığını kırdı.
Semedo, yaptığı asistle takımının hücumuna önemli katkı sağlarken Avrupa performansına da yeni bir istatistik ekledi.
Semedo, yaptığı asistle takımının hücumuna önemli katkı sağlarken Avrupa performansına da yeni bir istatistik ekledi.