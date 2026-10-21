Bugün
BİTTİ
Lille
2
Galatasaray
4
Bugün
BİTTİ
Como
4
M. United
1
CANLI
37'
Aston Villa
0
Viking
0
CANLI
37'
Club Brugge
0
Lens
0
CANLI
37'
Real Betis
0
Feyenoord
0
CANLI
36'
Sporting CP
1
LASK
1
CANLI
38'
Bayern Munih
0
Arsenal
0
CANLI
37'
Real Madrid
0
RB Leipzig
0
CANLI
36'
Inter
0
Shakhtar
0

Abdülkerim Bardakcı'nın Şampiyonlar Ligi hasreti bitti

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına Lille karşısında çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 21 Ekim 2026 20:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Abdülkerim Bardakcı'nın Şampiyonlar Ligi hasreti bitti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
A. Bardakcı
A. Bardakcı
Galatasaray
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasındaki Lille ile Galatasaray, Fransa'nın Lille kentindeki Pierre Mauroy Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmada Galatasaray'ın savunma hattında da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, bu sezon ilk kez Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında görev aldı.

Daha önce Sporting ve Barcelona maçlarında yedek oturan ve süre bulamayan Abdülkerim Bardakcı, bu sezonki ilk Şampiyonlar Ligi maçına Lille karşısında çıktı.

Söz konusu iki maçta sol stoperde Abdülkerim'in yerine Jakobs forma şansı bulmuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.