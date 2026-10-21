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Montella'nın feragat belgesi Adana Demirspor'a ulaştı

Alacağından feragat eden Montella'nın imzaladığı uzlaşma metni Adana Demirspor'a ulaştı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 21 Ekim 2026 19:10
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Montella'nın feragat belgesi Adana Demirspor'a ulaştı
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Nesine 2. Lig takımlarından Adana Demirspor'da görev yaptığı dönemden kalan 330 bin avro alacağından feragat eden A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Vincenzo Montella'nın imzaladığı uzlaşma metni kulübe teslim edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü, Adana Demirspor Kulübünü ziyaret ederek Montella'nın, görev yaptığı dönemden kalan 330 bin avro alacağından feragat ettiğine ilişkin imzaladığı nihai uzlaşma anlaşmasının bir örneğini kulüp başkanı Ertan Zeybek'e verdi.

Zeybek, Montella'ya fedakarlığı için, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve federasyonun yönetim kurulu üyesi Hasan Surözü'ne de gösterdikleri destek için teşekkür etti.

Büyük bir kulüp ve camiaya sahip olduklarını ancak desteğe ihtiyaç duyduklarını söyleyen Zeybek, 1940'tan beri var olan bir kulübü yaşatmak için görev aldıklarını dile getirdi.

Zeybek, Montella'nın fedakarlığının kendilerine yeni bir moral kattığını ve enerji sağladığını dile getirerek "Amacım FIFA'da olan dosyaları yapılandırıp tekrar layık olduğumuz yere çıkmak." dedi.

Hasan Surözü de Adana Demirspor'a sponsorlar aracılığıyla destek olmaya devam edeceklerini belirterek takımı ayakta tutmak amacıyla emek veren kulüp yöneticilerine ve bu konuda duyarlılık gösteren taraftara teşekkür etti.

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