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Okan Buruk'tan Lille analizi: "En büyük hedefleri geçiş oyunu"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Lille maçı öncesinde rakibin oyun planını değerlendirdi. Fransız ekibinin geçiş hücumlarına dikkat çeken Buruk, "En büyük hedefleri geçiş oyunu olacak" dedi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Ekim 2026 19:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan Lille analizi: 'En büyük hedefleri geçiş oyunu'
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında deplasmanda Lille ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, rakibin kadrosundaki değişiklikleri ve oyun anlayışını değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "RAKİBİMİZDE DEĞİŞİKLİKLER VAR"

Lille'in kadrosunda ve hücum hattında değişiklikler olduğunu belirten Okan Buruk, rakibin daha hızlı ve geçiş oyununa uygun bir takım haline geldiğini söyledi.

Buruk, "Rakibimizde değişiklikler var. Ancelotti'nin basın toplantısında aslında o kokuyu almıştım. Giroud'nun durumu, genç kanat oyuncusu... İlk 11'de sol beklerinde değişiklik var, Verdonk oynuyor. Önde biraz daha hızlı, geçişe uygun bir takım oldular. Haroldsson solda mı merkezde mi oynayacak. Üçlünün nasıl oynayacağını ısınmadaki duruşlarından görebiliriz." ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK HEDEFLERİ GEÇİŞ OYUNU"

Rakibin orta sahada üç oyuncuyla savunma güvenliğini ön planda tutacağını ve hücumda geçiş fırsatlarını değerlendirmeye çalışacağını belirten Buruk, Galatasaray'ın topa sahip olduğu anlardaki yerleşiminin önemine dikkat çekti.

Tecrübeli teknik adam, "Rakibimiz savunmada güvenli olacağı 3 orta saha ve 3 tane geçiş hücumu oynayacak isimle oynuyoruz. Buna doğru cevap vermemiz, top bizdeyken yerleşimimiz çok önemli. En büyük hedefleri geçiş oyunu olacak." dedi.

"SAVUNMA ARKASI KOŞULAR ETKİLİ OLACAĞIMIZ YERLERDEN"

Galatasaray'ın topa sahipken doğru oynaması ve rakip topa sahip olduğunda etkili baskı kurması gerektiğini vurgulayan Okan Buruk, geçiş hücumlarını doğru değerlendirmeleri halinde gol fırsatları yakalayabileceklerini belirtti.

Buruk, "Toplu oyunu iyi oynamalıyız. O ayaklara sahibiz. Top onlardayken de doğru baskılar yapabilirsek geçişler verebilen bir takım, Arsenal maçında bunu gördük. Geçişleri doğru yapabilirsek skoru bulabileceğimiz aksiyonlar olacak. Savunma arkası koşular, en etkili olacağımız yerlerden bir tanesi." şeklinde konuştu.

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