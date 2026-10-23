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Wilfried Singo'dan derbi talebi

Galatasaray forması giyen Wilfried Singo, Fenerbahçe derbisinde oynamak istediğini teknik ekibe iletti. Galatasaray'da teknik heyet ise maç eksiği nedeniyle Singo'nun bu talebine temkinli yaklaşıyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Ekim 2026 10:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Wilfried Singo'dan derbi talebi
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Wilfried Singo
Wilfried Singo
Galatasaray
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Wilfried Singo'dan Fenerbahçe derbisi için talep geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fildişili savunma oyuncusu, Fenerbahçe derbisinde forma giymek istediğini teknik ekibe iletti.

Galatasaray'da teknik heyet ise Singo'nun ilk 11'de yer almasına temkinli yaklaşıyor. Sarı-kırmızılı teknik heyet, maç eksiği nedeniyle derbinin gidişatına göre Singo'ya forma vermeyi planlıyor.

SINGO NE DEMİŞTİ?

Singo, Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille maçı öncesi, "Önemli olan sakatlıktan geri dönmek. Benim de isteğim takıma olabildiğince destek vermek. Geri dönüş kademeli bir şekilde olacak. Ben de kademeli bir şekilde destek olacağım." demişti.

25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da bu sezon 2 maçta 41 dakika süre bulabilmişti.  

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