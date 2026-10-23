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Rafael Leao'nun gözü derbide

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle Lille maçında yer alamayan Rafael Leao, Fenerbahçe derbisinde süre bulmak istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 23 Ekim 2026 09:49
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Rafael Leao'nun gözü derbide
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Rafael Leao
Rafael Leao
Galatasaray
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle Lille deplasmanına götürülmeyen Rafael Leao, hedef olarak kendisine Fenerbahçe derbisini seçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkent'teki Gençlerbirliği derbisinde kasığından sakatlanan ve tedavisi devam eden Portekizli yıldız, pazartesi akşamı ikinci yarıda da olsa süre almak istiyor.

Galatasaray'da teknik heyet, pazartesi gününe kadar olan süreçte Rafael Leao'da yaşanacak gelişmelere göre 27 yaşındaki futbolcu için derbi kararını verecek.

Galatasaray'da 7 maçta süre bulan Rafael Leao, 1 asist yaptı.  

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