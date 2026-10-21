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Fenerbahçe Tarfin, Rapid Bükreş'i farka boğdu!

Fenerbahçe Tarfin, Romanya'nın Rapid Bükreş takımını deplasmanda 101-51 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Ekim 2026 23:34
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe Tarfin, Rapid Bükreş'i farka boğdu!
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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu'nun ikinci haftasında Fenerbahçe Tarfin, Romanya'nın Rapid Bükreş takımını deplasmanda 101-51 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-13 önde geçen Fenerbahçe Tarfin devreye 56-21 önde girdi. Üçüncü periyodu 77-34'le geçen sarı-lacivertliler karşılaşmadan 101-51 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Tarfin, bu sonuçla grubundaki ikinci maçını da kazandı.

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