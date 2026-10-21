Fenerbahçe Tarfin, Rapid Bükreş'i farka boğdu!

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu'nun ikinci haftasında Fenerbahçe Tarfin, Romanya'nın Rapid Bükreş takımını deplasmanda 101-51 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-13 önde geçen Fenerbahçe Tarfin devreye 56-21 önde girdi. Üçüncü periyodu 77-34'le geçen sarı-lacivertliler karşılaşmadan 101-51 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Tarfin, bu sonuçla grubundaki ikinci maçını da kazandı.
Fenerbahçe Tarfin, bu sonuçla grubundaki ikinci maçını da kazandı.