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Pendikspor'da Murat Şahin dönemi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Orfa Yapı Pendikspor, teknik direktör Murat Şahin ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Ekim 2026 17:49
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Pendikspor'da Murat Şahin dönemi
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Orfa Yapı Pendikspor, teknik direktör Murat Şahin ile anlaştığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Orfa Yapı Pendikspor'umuz, teknik direktör Murat Şahin ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı armamız altında kendisine ve teknik ekibine başarılar diliyoruz." denildi.

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