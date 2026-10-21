Trendyol 1. Lig ekiplerinden Orfa Yapı Pendikspor, teknik direktör Murat Şahin ile anlaştığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Orfa Yapı Pendikspor'umuz, teknik direktör Murat Şahin ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı armamız altında kendisine ve teknik ekibine başarılar diliyoruz." denildi.
Pendikspor'da Murat Şahin dönemi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Orfa Yapı Pendikspor, teknik direktör Murat Şahin ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
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