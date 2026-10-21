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Yunus Akgün'den 65 saniyede rekor!

Lille karşısında henüz 65. saniyede golü bulan Yunus Akgün, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golüne imza attı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Ekim 2026 19:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Yunus Akgün'den 65 saniyede rekor!
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Yunus Akgün
Yunus Akgün
Galatasaray

Galatasaray'ın Lille ile oynadığı Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Yunus Akgün, karşılaşmanın başında tarihe geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli futbolcu, ilk düdükten yalnızca 65 saniye sonra rakip fileleri havalandırarak sarı-kırmızılı ekibi öne geçirdi. Bu gol, Galatasaray'ın organizasyon tarihinde kaydettiği en erken gol olarak kayıtlara geçti.

OSIMHEN'İN REKORUNU GERİDE BIRAKTI

Sarı-kırmızılılarda önceki rekor Victor Osimhen'e aitti. Nijeryalı golcü, 22 Ekim 2025'te İstanbul'da oynanan Bodo/Glimt karşılaşmasının 3. dakikasında ağları sarsmıştı.

Galatasaray'ın 3-1 kazandığı o maçta rekorun sahibi olan Osimhen'i geride bırakan Yunus, Lille karşısındaki golüyle kulüp tarihine adını yazdırdı.

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