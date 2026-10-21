Yunus Akgün'den 65 saniyede rekor!

Galatasaray'ın Lille ile oynadığı Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Yunus Akgün, karşılaşmanın başında tarihe geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milli futbolcu, ilk düdükten yalnızca 65 saniye sonra rakip fileleri havalandırarak sarı-kırmızılı ekibi öne geçirdi. Bu gol, Galatasaray'ın organizasyon tarihinde kaydettiği en erken gol olarak kayıtlara geçti.



OSIMHEN'İN REKORUNU GERİDE BIRAKTI



Sarı-kırmızılılarda önceki rekor Victor Osimhen'e aitti. Nijeryalı golcü, 22 Ekim 2025'te İstanbul'da oynanan Bodo/Glimt karşılaşmasının 3. dakikasında ağları sarsmıştı.



Galatasaray'ın 3-1 kazandığı o maçta rekorun sahibi olan Osimhen'i geride bırakan Yunus, Lille karşısındaki golüyle kulüp tarihine adını yazdırdı.





Barış Alper nefis vücut çalımıyla atağa çıkardı, boşta kalan topu Yunus Akgün ağlara gönderdi! https://t.co/5q1GccBse7



— Sporx (@sporx) October 21, 2026