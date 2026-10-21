Wilfried Singo'dan sakatlık açıklaması: 'Kademeli olacak'

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fransa temsilcisi Lille ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların savunma oyuncusu Wilfried Singo, hem karşılaşmaya hem de sakatlık sonrası dönüş sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "GERİ DÖNÜŞ KADEMELİ OLACAK"
Sakatlığının ardından yeniden takıma katkı sağlamayı hedeflediğini belirten Singo, sahalara dönüş sürecinin aşamalı ilerleyeceğini ifade etti.
Fildişi Sahilli futbolcu, "Önemli olan sakatlıktan geri dönmek. Benim de isteğim takıma olabildiğince destek vermek. Geri dönüş kademeli bir şekilde olacak. Ben de kademeli bir şekilde destek olacağım." dedi.
"3 PUANLA DÖNMEK İSTİYORUZ"
Lille karşılaşmasının zorlu geçeceğini belirten Singo, Galatasaray'ın hedefinin deplasmandan galibiyetle ayrılmak olduğunu vurguladı.
Singo, "Zor bir maç bizi bekliyor. Buradan kazanarak başlamak istiyoruz. Henüz puanımız yok. Buradan 3 puanla dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların savunma oyuncusu Wilfried Singo, hem karşılaşmaya hem de sakatlık sonrası dönüş sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "GERİ DÖNÜŞ KADEMELİ OLACAK"
Sakatlığının ardından yeniden takıma katkı sağlamayı hedeflediğini belirten Singo, sahalara dönüş sürecinin aşamalı ilerleyeceğini ifade etti.
Fildişi Sahilli futbolcu, "Önemli olan sakatlıktan geri dönmek. Benim de isteğim takıma olabildiğince destek vermek. Geri dönüş kademeli bir şekilde olacak. Ben de kademeli bir şekilde destek olacağım." dedi.
"3 PUANLA DÖNMEK İSTİYORUZ"
Lille karşılaşmasının zorlu geçeceğini belirten Singo, Galatasaray'ın hedefinin deplasmandan galibiyetle ayrılmak olduğunu vurguladı.
Singo, "Zor bir maç bizi bekliyor. Buradan kazanarak başlamak istiyoruz. Henüz puanımız yok. Buradan 3 puanla dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.