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Wagner Pina'dan Salah itirafı

Trabzonspor'da Wagner Pina, Konferans Ligi'nde Hearts ile oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Ekim 2026 12:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Wagner Pina'dan Salah itirafı
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Trabzonspor'da Wagner Pina, Konferans Ligi'nde Hearts ile oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TAKIMDAKİ ATMOSFER

Takımdaki olumlu havayı sürdürmek istediklerini belirten Pina, "Atmosfer zaten iyiydi, daha iyiye gidiyor. İşler bizim için iyi gidiyor. Bunu sürdürmek istiyoruz." dedi.

"ROLÜM ÇOK DEĞİŞMEDİ"

Reis ile birlikte kendi rolünde yaşanan değişime ilişkin soruyu yanıtlayan Pina, "Rolüm çok değişmedi, elimden geleni yapmaya çalışmaya devam ediyorum. Şu anda işler biraz daha lehimize gidiyor, bunu devam ettirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

TAKIMDAKİ DURUM

Savunmada daha iyi bir performans sergilediklerini vurgulayan Pina, "Savunma anlamında daha iyi işler çıkardığımızı düşünüyorum. Biraz daha odaklanmış, konsantre durumdayız. Daha iyisini yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

SALAH'A ÖVGÜ

Salah'ın takıma katkısına da değinen Pina, şu sözleri söyledi:

"Kendisi hepimize çok yardımcı olan birisi. İnanılmaz derecede yardımcı oluyor, çok profesyonel. Beni şaşırtan, İngiltere yaptıklarını burada da sürdürmesi. İnanılmaz birisi."

 

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