Barcelona'ya El Clasico öncesi kötü haber!

Barcelona'ya Paris Saint-Germain maçında sakatlanan Dani Olmo'dan kötü haber geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Katalan ekibi, Dani Olmo'nun sol adduktor kasından sakatlık yaşadığını duyurdu. Barcelona, 28 yaşındaki futbolcunun geri dönüşünün bir ayı bulacağını açıkladı.
DEV MAÇTA YOK!
İspanyol yıldız, sakatlığı nedeniyle bu hafta pazar günü Real Madrid'e karşı oynanacak El Clasico'yu kaçıracak.
Barcelona'da bu sezon 12 maçta süre bulan Dani Olmo, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.
DEV MAÇTA YOK!
İspanyol yıldız, sakatlığı nedeniyle bu hafta pazar günü Real Madrid'e karşı oynanacak El Clasico'yu kaçıracak.
Barcelona'da bu sezon 12 maçta süre bulan Dani Olmo, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.