Philadelphia 76ers, sezonun açılış maçında son şampiyon New York Knicks'i Madison Square Garden'da 106-100 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LeBron James, yeni takımıyla çıktığı ilk karşılaşmada 34 dakikada 14 sayı, 9 ribaund ve 7 asist kaydetti.
Knicks'in şampiyonluk yüzüklerini aldığı ve bayrağını salonuna astığı gecede James, tribünlerden sıcak bir karşılama görmedi.
Serbest atış kullandığı sırada taraftarlar "Seni istemiyoruz!" tezahüratında bulundu. James'in ikinci çeyreğin sonlarına doğru saha kenarındaki bir taraftarla sözlü tartışma yaşadığı da görüldü.
Yıldız oyuncunun taraftara, "Ne hakkında konuştuğunu bilmiyorsun. Ben Batı Yakası'ndan değilim. Ohio'luyum" dediği öne sürüldü.
James, maçın ardından ise Knicks taraftarlarına ve yaşadıkları tarihi ana saygı gösterdi:
"New York taraftarları için harika bir geceydi. Sonuçta 50 yılı aşkın bir bekleyişten söz ediyoruz.
Cleveland'da 50 yılı aşkın süredir büyük bir şampiyonluğun kazanılamadığı dönemde ben de benzer bir sürecin parçasıydım. Taraftarlar bu anı ve o şampiyonluk yolculuğunu asla unutmayacak.
Böylesine tarihi bir gecede, tarihi bir salonda bulunup sevdiğimiz oyunu oynayabildiğimiz için mutluyduk."
Galibiyet, James için kişisel bir ilki de beraberinde getirdi.
Daha önce Cleveland Cavaliers, Miami Heat ve Los Angeles Lakers formaları giyen James, kariyerinde ilk kez yeni bir NBA takımıyla çıktığı ilk maçı kazandı.
Şampiyonluk hedefleyen Philadelphia'daki liderlik rolüne de değinen James, tecrübesinin takım arkadaşlarından sorumluluk bekleme konusunda kendisine yardımcı olduğunu söyledi:
"Artık takımda, diğer oyunculardan sorumluluk almalarını isteyebilecek bir kişi daha var. Çünkü bu kişinin o yolun sonuna ulaştığını ve daha da ötesine geçtiğini biliyorlar.
Ben o süreçlerden geçtim. Bunun kesinlikle faydası var.
Burada bulunan arkadaşlar da o noktaya ulaşacak yapıyı oluşturmaya çalışıyor. Ama bu bir maraton. Bunu ilk gün, dördüncü gün ya da yedinci gün başaramayacağız.
Umarım sahip olduğumuz ve bu kulübe getirdiğimiz tecrübeyi galibiyetlere dönüştürebiliriz. Şampiyon olmak için zihinsel olarak nasıl hazırlanılması gerektiği konusunda da kültürde önemli bir değişim yaratabiliriz."
Kariyerinde dört şampiyonluk bulunan James, Philadelphia'da Joel Embiid, Tyrese Maxey ve Jaylen Brown'ın yer aldığı çekirdeğe katıldı.
Liderlik anlayışını yıllar içinde nasıl geliştirdiği sorulan yıldız oyuncu, önce kendi söylediklerini uygulaması gerektiğini vurguladı:
"Söylediklerimi sahaya çıkıp kendim yaparak.
Her gün oradayım. Herkes salona gelmeden önce ben orada oluyorum ve en son çıkanlardan biriyim.
Çalışıyorum. İnsanlara bir şey yapmalarını söyleyip kendimi bunun dışında tutmuyorum. Eğer ben bir şeyi yapmıyorsam onların da benden hesap sormasını istiyorum. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum."
Philadelphia, bir sonraki maçında Cleveland Cavaliers'ı ağırlayacak.
Knicks'in şampiyonluk yüzüklerini aldığı ve bayrağını salonuna astığı gecede James, tribünlerden sıcak bir karşılama görmedi.
Serbest atış kullandığı sırada taraftarlar "Seni istemiyoruz!" tezahüratında bulundu. James'in ikinci çeyreğin sonlarına doğru saha kenarındaki bir taraftarla sözlü tartışma yaşadığı da görüldü.
Yıldız oyuncunun taraftara, "Ne hakkında konuştuğunu bilmiyorsun. Ben Batı Yakası'ndan değilim. Ohio'luyum" dediği öne sürüldü.
James, maçın ardından ise Knicks taraftarlarına ve yaşadıkları tarihi ana saygı gösterdi:
"New York taraftarları için harika bir geceydi. Sonuçta 50 yılı aşkın bir bekleyişten söz ediyoruz.
Cleveland'da 50 yılı aşkın süredir büyük bir şampiyonluğun kazanılamadığı dönemde ben de benzer bir sürecin parçasıydım. Taraftarlar bu anı ve o şampiyonluk yolculuğunu asla unutmayacak.
Böylesine tarihi bir gecede, tarihi bir salonda bulunup sevdiğimiz oyunu oynayabildiğimiz için mutluyduk."
Galibiyet, James için kişisel bir ilki de beraberinde getirdi.
Daha önce Cleveland Cavaliers, Miami Heat ve Los Angeles Lakers formaları giyen James, kariyerinde ilk kez yeni bir NBA takımıyla çıktığı ilk maçı kazandı.
Şampiyonluk hedefleyen Philadelphia'daki liderlik rolüne de değinen James, tecrübesinin takım arkadaşlarından sorumluluk bekleme konusunda kendisine yardımcı olduğunu söyledi:
"Artık takımda, diğer oyunculardan sorumluluk almalarını isteyebilecek bir kişi daha var. Çünkü bu kişinin o yolun sonuna ulaştığını ve daha da ötesine geçtiğini biliyorlar.
Ben o süreçlerden geçtim. Bunun kesinlikle faydası var.
Burada bulunan arkadaşlar da o noktaya ulaşacak yapıyı oluşturmaya çalışıyor. Ama bu bir maraton. Bunu ilk gün, dördüncü gün ya da yedinci gün başaramayacağız.
Umarım sahip olduğumuz ve bu kulübe getirdiğimiz tecrübeyi galibiyetlere dönüştürebiliriz. Şampiyon olmak için zihinsel olarak nasıl hazırlanılması gerektiği konusunda da kültürde önemli bir değişim yaratabiliriz."
Kariyerinde dört şampiyonluk bulunan James, Philadelphia'da Joel Embiid, Tyrese Maxey ve Jaylen Brown'ın yer aldığı çekirdeğe katıldı.
Liderlik anlayışını yıllar içinde nasıl geliştirdiği sorulan yıldız oyuncu, önce kendi söylediklerini uygulaması gerektiğini vurguladı:
"Söylediklerimi sahaya çıkıp kendim yaparak.
Her gün oradayım. Herkes salona gelmeden önce ben orada oluyorum ve en son çıkanlardan biriyim.
Çalışıyorum. İnsanlara bir şey yapmalarını söyleyip kendimi bunun dışında tutmuyorum. Eğer ben bir şeyi yapmıyorsam onların da benden hesap sormasını istiyorum. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum."
Philadelphia, bir sonraki maçında Cleveland Cavaliers'ı ağırlayacak.