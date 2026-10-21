Sergen Yalçın için imza töreni düzenlenecek

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın için 22 Ekim Perşembe günü imza töreni düzenlenecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenecek tören, saat 14.00'te başlayacak.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da törende hazır bulunacak.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da törende hazır bulunacak.