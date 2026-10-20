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Liverpool, Fenerbahçe öncesi geri döndü!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Villarreal'i 4-3 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Ekim 2026 23:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Liverpool, Fenerbahçe öncesi geri döndü!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakiplerinden Liverpool, sahasında Villarreal ile karşı karşıya geldi.

Anfield'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, iki farklı geriye düşmesine rağmen 4-3 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 36 ve 65. dakikalarda Alexis Mac Allister, 45+2. dakikada Ronald Araujo ve 68. dakikada Florian Wirtz kaydetti.

Villarreal'in golleri ise 4. dakikada Georges Mikautadze, 29. dakikada Sergi Cardona ve 87. dakikada Tanitoluwa Oluwaseyi'den geldi.

Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde üçte üç yapan Liverpool, puanını 9'a yükseltti. Villarreal ise 3 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Liverpool, 4 Kasım Çarşamba günü temsilcimiz Fenerbahçe'ye konuk olacak. Villarreal ise sahasında Paris Saint-Germain'i ağırlayacak

 

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