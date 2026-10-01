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Davide Ancelotti: 'Galatasaray'a da aynı bedeli ödedik!'

Lille Teknik Direktörü Davide Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray'a 4-2 yenildikleri karşılaşmanın ardından Fransa'nın Lille kentindeki Pierre Mauroy Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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calendar 22 Ekim 2026 00:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Davide Ancelotti: 'Galatasaray'a da aynı bedeli ödedik!'
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Lille Teknik Direktörü Davide Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray'a 4-2 yenildikleri karşılaşmanın ardından Fransa'nın Lille kentindeki Pierre Mauroy Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Davide Ancelotti'nin mağlubiyet sonrası açıklamaları şu şekilde oldu:

"Bu akşam bir Şampiyonlar Ligi maçında yapmamız gereken şeyler yeterli olmadı. Maçın belirleyici anlarını iyi değerlendirmeye çalıştık. Ancak çok karmaşık anlar da oldu ve ikinci yarıda özellikle iyi yönetemedik bazı anları. Daha önce de söylediğim gibi seçeneklerimizi değerlendiremedik ve toplu oyunda, kolektif oyunda ortaya koymamız gereken şeyleri ortaya koyamadık.

Şampiyonlar Ligi'nde yaptığımız hatalar, küçük hataları bile çok ağır ödüyoruz bazen. Özellikle bu akşam yediğimiz ilk iki gol de ikili çalışmalardan kaynaklanan hatalardan yediğimiz goller. Real Betis maçında da aynı şey söz konusuydu; yani geçiş oyunu yaparken bunu arkasına getirmezseniz, sonuca ulaşmazsanız, eğer kapasitenizin %100'ünü göstermezseniz ve geri düşerseniz maç sonunda, tabii ki bunu ağır ödersiniz. Bugün Galatasaray'a da aynı bedeli ödedik."

 

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