CANLI: Anadolu Efes - Beşiktaş

Basketbol EuroLeague'nin 7. haftasındaki derbide Anadolu Efes, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma, saat 20.30'da başladı. Mücadele S Sport'tan yayınlanıyor.
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2.ÇEYREK
ANADOLU EFES: 56
BEŞİKTAŞ: 36
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CANLI TAKİP
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2.ÇEYREK
ANADOLU EFES: 56
BEŞİKTAŞ: 36
S SPORT PLUS YILLIK ÜYELİK SPORX KODUYLA 400 TL İNDİRİMLİ!