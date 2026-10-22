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CANLI: Anadolu Efes - Beşiktaş

EuroLeague'in 7. haftasında Türk derbisi oynanıyor. Anadolu Efes, Beşiktaş'ı ağırlıyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 22 Ekim 2026 20:19 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2026 21:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
CANLI: Anadolu Efes - Beşiktaş
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Basketbol EuroLeague'nin 7. haftasındaki derbide Anadolu Efes, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma, saat 20.30'da başladı. Mücadele S Sport'tan yayınlanıyor.

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2.ÇEYREK

ANADOLU EFES: 56

BEŞİKTAŞ: 36


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