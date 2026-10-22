Austin Reaves, Los Angeles Lakers taraftarlarının Luka Doncic'i daha hızlı sahiplenmesinde, LeBron James ile Kobe Bryant arasında yıllarca süren rekabetin etkili olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Her iki yıldızla da takım arkadaşlığı yapan Reaves, James'in Los Angeles'a gelişinde Kobe Bryant ile yapılan karşılaştırmaların etkili olduğunu belirtti:
"Bron'ın durumu biraz farklıydı çünkü Bron ve Kobe, yıllarca NBA'in en iyi oyuncusu olmak için yarıştı. Bu yüzden Lakers taraftarları o dönemde muhtemelen LeBron'dan hoşlanmıyordu.
Buradayken onu kabul etmediler demiyorum ama muhtemelen içlerinde hâlâ 'Kobe daha iyiydi' düşüncesi vardı.
Luka'da ise böyle bir durum yok. O, Kobe'den sonraki dönemde ortaya çıktı. Onu Kobe veya başka bir Lakers efsanesi gibi sahiplenmemeleri için bir nedenleri yok."
James, Cleveland Cavaliers ve Miami Heat formalarıyla üst üste sekiz NBA Finali oynadıktan sonra Lakers'a katılmıştı.
Ancak Los Angeles'taki ilk sezonunda takım play-off dışında kalmış ve yıldız oyuncunun uzun süren serisi sona ermişti.
İkinci sezonunda Anthony Davis'in takıma katılmasıyla Lakers, 2020 NBA şampiyonluğuna ulaştı. James de bu başarıda takımın lideri olarak öne çıktı.
Doncic ise Dallas Mavericks'ten gerçekleşen sürpriz takasın ardından, kariyerinin zirve döneminde Lakers'a katıldı.
Dallas'ı NBA Finalleri'ne taşımasının ardından Los Angeles'a gelen Sloven yıldız, taraftarların kısa sürede en çok benimsediği isimlerden biri oldu.
Lakers, yeni kadrosunu Doncic ve Reaves etrafında şekillendirirken Walker Kessler'ı da pota altına ekledi.
Doncic'in Kobe Bryant ve Magic Johnson gibi kulüp efsaneleri arasında yerini sağlamlaştırması için takımını şampiyonluk yarışında ileriye taşıması bekleniyor.
"Bron'ın durumu biraz farklıydı çünkü Bron ve Kobe, yıllarca NBA'in en iyi oyuncusu olmak için yarıştı. Bu yüzden Lakers taraftarları o dönemde muhtemelen LeBron'dan hoşlanmıyordu.
Buradayken onu kabul etmediler demiyorum ama muhtemelen içlerinde hâlâ 'Kobe daha iyiydi' düşüncesi vardı.
Luka'da ise böyle bir durum yok. O, Kobe'den sonraki dönemde ortaya çıktı. Onu Kobe veya başka bir Lakers efsanesi gibi sahiplenmemeleri için bir nedenleri yok."
James, Cleveland Cavaliers ve Miami Heat formalarıyla üst üste sekiz NBA Finali oynadıktan sonra Lakers'a katılmıştı.
Ancak Los Angeles'taki ilk sezonunda takım play-off dışında kalmış ve yıldız oyuncunun uzun süren serisi sona ermişti.
İkinci sezonunda Anthony Davis'in takıma katılmasıyla Lakers, 2020 NBA şampiyonluğuna ulaştı. James de bu başarıda takımın lideri olarak öne çıktı.
Doncic ise Dallas Mavericks'ten gerçekleşen sürpriz takasın ardından, kariyerinin zirve döneminde Lakers'a katıldı.
Dallas'ı NBA Finalleri'ne taşımasının ardından Los Angeles'a gelen Sloven yıldız, taraftarların kısa sürede en çok benimsediği isimlerden biri oldu.
Lakers, yeni kadrosunu Doncic ve Reaves etrafında şekillendirirken Walker Kessler'ı da pota altına ekledi.
Doncic'in Kobe Bryant ve Magic Johnson gibi kulüp efsaneleri arasında yerini sağlamlaştırması için takımını şampiyonluk yarışında ileriye taşıması bekleniyor.