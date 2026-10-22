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Kawhi: "Büyük işler aceleye gelmez"

Kawhi Leonard, Toronto Raptors'taki ikinci dönemine farklı galibiyetle başlarken eski seviyesine dönmek için daha fazla maç ritmine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Ekim 2026 12:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kawhi: 'Büyük işler aceleye gelmez'
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Kawhi Leonard, Toronto Raptors'taki ikinci dönemine farklı galibiyetle başlarken eski seviyesine dönmek için daha fazla maç ritmine ihtiyaç duyduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Toronto Raptors, sezonun açılış maçında Chicago Bulls'u sahasında 135-92 mağlup etti.

2019 NBA Finalleri'nden bu yana ilk kez bir resmi maçta Raptors forması giyen Kawhi Leonard, 24 dakikada 23 sayı, 6 ribaund, 2 asist ve 4 top çalma kaydetti.

Yedi kez All-Star seçilen yıldız, 17 şutunun yalnızca beşinde isabet bulsa da takımının farklı galibiyetine katkı verdi.

Toronto, 43 sayılık farkla kulüp tarihinin en farklı sezon açılışı galibiyetini elde etti. Raptors, karşılaşmanın hiçbir bölümünde geriye düşmedi.

Ev sahibi ekipte Immanuel Quickley ve Scottie Barnes da 23'er sayı üretirken RJ Barrett, 14'te 8 saha içi isabetiyle 20 sayı ekledi.

Raptors Başantrenörü Darko Rajakovic, Leonard'ın şut tercihlerinden memnun olduğunu belirtti.

theScore'dan Joseph Casciaro'nun aktardığına göre Rajakovic, şu ifadeleri kullandı:

"Bulduğu şutların gerçekten çok iyi olduğunu düşündüm. Oyun yükünü kaldırabilecek seviyeye gelmek için hâlâ çalışıyor."

Leonard'ın takıma katılımı, NBA'in maaş sınırının dolanılmasına ilişkin soruşturması nedeniyle gecikmişti.

Rajakovic, kamp ve hazırlık dönemi boyunca yıldız oyuncunun yükünü dikkatli şekilde artırdıklarını söylemişti.

Leonard, sezon açılışı için yaklaşık 23-24 dakikalık bir hedef belirlendiğini açıkladı. Buna rağmen takımının 41 sayı önde olduğu son çeyreğin başında yeniden oyuna girmek istedi.

Sahaya dönerek 83 saniye daha oynayan Leonard, bu tercihinin nedenini şöyle anlattı:

"Antrenman kampında çok fazla oynama fırsatım olmadı. Bu yüzden alabileceğim her dakikayı değerlendirip oynamaya devam etmek istiyorum.

Daha fazla tekrara ihtiyacım var. Gelişimin burada geldiğine inanıyorum. Sahada bir şeyler deneyerek, boş kaldığınızda şut atarak gelişirsiniz.

Antrenmanı bekleyip sonra 100 şut atmakla olmuyor. Maç içinde tekrara ihtiyacınız var. Ben de bunu arıyordum."

Geçtiğimiz sezon MVP oyu alan sekiz oyuncudan biri olan Leonard, o seviyeye yeniden ulaşmak için belirli bir takvimi olmadığını söyledi:

"Büyük işler aceleye gelmez.

Sağlık ekibi daha ileri gidebileceğimi düşündüğünde, ben de kendimi çok iyi hissettiğimde ve takip ettikleri veriler buna uygun olduğunda o zaman gelecek."

Leonard, üst üste en az 20 sayı attığı maç sayısını 58'e çıkardı.

Aktif oyuncular arasında bu alanda yalnızca 141 maçlık serisi bulunan Shai Gilgeous-Alexander'ın gerisinde yer alıyor.

Chicago'da Matas Buzelis, 16'da 13 serbest atış isabetiyle 17 sayı üretti.

Bulls ile iki yıllığına 45 milyon dolarlık sözleşme imzalayan eski Raptors oyuncusu Norman Powell, yeni takımındaki ilk maçında 15 sayı ve 5 ribaund kaydetti.

Draftın dördüncü sıra seçimi Caleb Wilson ise NBA'deki ilk karşılaşmasını 21'de 7 saha içi isabetiyle 16 sayıda tamamladı.

Wilson'ın eksi 45'lik artı-eksi değeri, Bulls tarihinin en düşük ikinci derecesini paylaştı.

Chicago, yaptığı 27 top kaybı sonucunda rakibine 35 sayı verdi. Wilson, dokuz top kaybıyla bu alanda maçın en yüksek rakamını kaydetti.

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