Haber Tarihi: 19 Ekim 2026 18:43 - Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2026 18:43

Trabzonspor Beşiktaş izle link bein sports, TS BJK izle

Trabzonspor Beşiktaş maçı bein sports 1 canlı yayını izle | beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Trabzonspor Beşiktaş maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı yayın izleme detayları

Trabzonspor Beşiktaş izle link bein sports, TS BJK izle
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Trabzonspor Beşiktaş maçı bein sports 1 izleme linki! Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş Papara Park Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz.İşte maçtan son dakika gelişmeleri... TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA




TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ RADYODA?

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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144. RANDEVU


Beşiktaş ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynayacakları maçla 144. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında 11 Ekim 1973'te oynanan ilk müsabaka, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Rekabette 53 yılı aşkın sürede oynanan 143 mücadelenin 57'sinden siyah-beyazlı ekip, 49'undan ise bordo-mavili takım galip ayrıldı. Taraflar, 37 mücadelede ise birbirine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar, rakip fileleri 199 kez havalandırırken bordo-mavililer ise 165 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ, 200. GOLÜN PEŞİNDE

Siyah-beyazlı takım, oynanacak müsabakada farklı bir heyecanın da peşinde olacak. 53 yılı aşkın rekabette rakip fileleri 199 kez havalandıran teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'ı, bordo-mavili rakibine karşı 200. kez gol sevinci yaşamak için sahada olacak.

TRABZONSPOR, LİGDE GALİBİYETLERİ EŞİTLEMEK İSTİYOR

Süper Lig'de Beşiktaş ile 107. kez kozlarını paylaşacak Trabzonspor, rakibiyle galibiyet sayısını eşitlemek istiyor. Geride kalan 106 lig mücadelesinde siyah-beyazlıların 39 galibiyeti bulunuyor. Rakibine karşı 38 kez sahadan kazanarak ayrılan bordo-mavili ekip, galip gelerek sayıyı eşitlemeyi hedefliyor. İki takım arasındaki 29 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın attığı 151 gole, Trabzonspor 125 golle karşılık verdi.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI GOLLERİ İZLE



TRABZONSPOR SAHASINDA ÜSTÜN

Bordo-mavili ekibin Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk ettiği maçlarda 24-15 üstünlüğü bulunuyor. İki takım, Trabzon'da 52 kez karşı karşıya geldi. Karadeniz temsilcisi, bu maçların 24'ünü kazanırken Beşiktaş, 15 kez sahadan galip ayrıldı. 13 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. 42'si Hüseyin Avni Aker Stadı, 10'u Papara Park'ta oynanan 52 karşılaşmada Trabzonspor 75 gol attı, Beşiktaş ise 65 kez fileleri havalandırdı. Geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşma, 3-3 berabere tamamlandı. İki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig mücadelesi ise Karadeniz ekibinin cezası nedeniyle İzmir'de oynanırken maçı Beşiktaş, 2-1 kazanmıştı.

FARKLI GALİBİYETLER

Siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik sonuçla elde etti. Beşiktaş, Karadeniz ekibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi. Bordo-mavililer ise Beşiktaş'a karşı en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası müsabakasında 4-0'lık sonuçla aldı.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Derbinin VAR koltuğunda İspanyol hakem Raul Martin Gonzalez Frances oturacak.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Siyah-beyazlı futbol takımı, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı ve 15 puan topladı. Milli aradan sonra ligde Kocaelispor, UEFA Avrupa Ligi'nde de Hoffenheim'i yenen Beşiktaş, Tranzonspor maçını da kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Trabzonspor ise oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı ve haftaya 13 puanla giriş yaptı. Bordo-mavililer, siyah-beyazlı takımı mağlup ederek zirve mücadelesinde ağırlığını ortaya koymak istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan, Fabinho, Salah, Muçi, Saviolo, Franculino

 

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih, İlhan, Miretti, Olaitan, Trossard, Vlahovic



BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta iki oyuncunun Trabzonspor maçında forma giymesi beklenmiyor. Siyah-beyazlı ekipte Hoffenheim maçında sakatlanan kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra tedavisi süren Milot Rashica müsabakada görev yapamayacak.

TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ

Trabzonspor'da Malinovskyi, Batagov, Okay Yokuşlu, Onuachu ve genç kaleci Onuralap Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor. Samsunspor maçında kırmızı kart gören Melih Kabasakal da mücadelede forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR, REİS İLE 3 RESMİ MAÇINI KAZANDI

Trabzonspor, göreve gelen teknik direktör Thomas Reis yönetiminde 2'si Süper Lig, 1'i de UEFA Konferans Ligi olmak üzere 3 karşılaşmayı da kazandı. Karadeniz ekibi, Alman teknik adam yönetiminde ligde Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, Finlandiya'da da Kups Kuopio'yu 4-2 mağlup etti. Trabzonspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı mağlup ederek art arda 4. resmi karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmanın hesabını yapıyor.

BEŞİKTAŞ, MİLLİ ARADAN SONRAKİ 2 MAÇINI KAZANDI

Beşiktaş, milli maçlar dolayısıyla verilen aradan sonraki 2 maçını kazandı. Süper Lig'de Kocaelispor'u 2-1 ile geçen siyah-beyazlılar, daha sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Alman ekibi Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti. Zorlu bir fikstürün içine giren Beşiktaş, önündeki 8 günlük sürede sırasıyla Trabzonspor, Crystal Palace ve İstanbul Başakşehir ile kozlarını paylaşacak.

VLAHOVIC FORMA BEKLİYOR

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Dusan Vlahovic, Trabzonspor deplasmanında yeniden formasına kavuşmayı bekliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Hoffenheim mücadelesinde mide rahatsızlığından dolayı kadroda yer almayan Sırp santrfor, dün yapılan idmanda takımla çalıştı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun görev vermesi halinde Trabzon deplasmanında forma giymesi beklenen Vlahovic, bu sezon 8 maçta 6 kez ağları havalandırdı.

 

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