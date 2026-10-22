Bayern Münih'ten 250 milyon Euro'luk satış!

Bayern Münih, saha dışındaki gücünü artıracak önemli bir ortaklığa imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Max Viessmann'ın aile holdingi Viessmann Generations Group, kulübün futbol şirketine ortak oldu.
Anlaşma kapsamında Bayern'e 250 milyon euro aktarılacağı ve bu tutarın ilk aşamada kulübün vadeli hesabına alınacağı belirtildi.
5 MİLYAR EUROLUK DEĞERLEME
Yüzde 5'lik pay için belirlenen 250 milyon euroluk bedelin, Bayern Münih adına 5 milyar euroluk bir şirket değerlemesine karşılık geldiği ifade edildi.
Alman kulübünün önceki ortaklarından Adidas, 2002'de 77 milyon euro, Audi 2010'da 90 milyon euro, Allianz ise 2014'te 110 milyon euro ödemişti. Böylece yeni anlaşmanın bedeli, üç şirketin geçmişte yaptığı toplam 277 milyon euroluk yatırıma yaklaştı.
HAINER: "HAREKET ALANIMIZ GENİŞLİYOR"
Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, ortaklığın kulübün mali yapısını güçlendireceğini vurguladı.
Hainer, "Bu adım, FC Bayern München AG'nin ortaklık yapısını güçlendiriyor. Ayrıca önemli ölçüde iyileşen öz kaynak tabanı, sürekli değişimin yaşandığı bir dönemde hareket alanımızı genişletiyor." ifadelerini kullandı.
İŞ BİRLİĞİ ORTAKLIĞA DÖNÜŞTÜ
Bayern ile 2018'den bu yana iş birliği yapan Viessmann, bu anlaşmayla kulüple bağını hissedarlık düzeyine taşıdı.
Ailesinin şirketini yöneten ve Bayern taraftarı olduğu belirtilen Max Viessmann'ın, futbol şirketinin denetim kurulunda da yer alacağı aktarıldı.
ÖNCELİK UZUN VADELİ YATIRIMLAR
Yeni sermayenin öncelikle sürdürülebilirlik, uluslararası büyüme ve dijitalleşme projelerine yönlendirilmesi planlanıyor.
Mali kaynaklardaki artışın transfer ve sözleşme görüşmelerinde de Bayern'in elini güçlendirebileceği belirtilirken, şu aşamada 100 milyon euroluk bir oyuncu transferinin planlanmadığı kaydedildi.
KULÜBÜN KONTROLÜ KORUNACAK
Habere göre sermaye artırımı sonrasında Adidas, Audi ve Allianz'ın payları ayrı ayrı yaklaşık yüzde 7,8'e gerilerken, Viessmann'ın nihai hissesi yüzde 6,7 olacak.
Bayern'in tüzüğü, futbol şirketindeki payının en az yüzde 70 olmasını şart koşuyor. Bu nedenle anlaşmanın ardından başka bir hisse satışı öngörülmüyor.
Anlaşma kapsamında Bayern'e 250 milyon euro aktarılacağı ve bu tutarın ilk aşamada kulübün vadeli hesabına alınacağı belirtildi.
5 MİLYAR EUROLUK DEĞERLEME
Yüzde 5'lik pay için belirlenen 250 milyon euroluk bedelin, Bayern Münih adına 5 milyar euroluk bir şirket değerlemesine karşılık geldiği ifade edildi.
Alman kulübünün önceki ortaklarından Adidas, 2002'de 77 milyon euro, Audi 2010'da 90 milyon euro, Allianz ise 2014'te 110 milyon euro ödemişti. Böylece yeni anlaşmanın bedeli, üç şirketin geçmişte yaptığı toplam 277 milyon euroluk yatırıma yaklaştı.
HAINER: "HAREKET ALANIMIZ GENİŞLİYOR"
Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, ortaklığın kulübün mali yapısını güçlendireceğini vurguladı.
Hainer, "Bu adım, FC Bayern München AG'nin ortaklık yapısını güçlendiriyor. Ayrıca önemli ölçüde iyileşen öz kaynak tabanı, sürekli değişimin yaşandığı bir dönemde hareket alanımızı genişletiyor." ifadelerini kullandı.
İŞ BİRLİĞİ ORTAKLIĞA DÖNÜŞTÜ
Bayern ile 2018'den bu yana iş birliği yapan Viessmann, bu anlaşmayla kulüple bağını hissedarlık düzeyine taşıdı.
Ailesinin şirketini yöneten ve Bayern taraftarı olduğu belirtilen Max Viessmann'ın, futbol şirketinin denetim kurulunda da yer alacağı aktarıldı.
ÖNCELİK UZUN VADELİ YATIRIMLAR
Yeni sermayenin öncelikle sürdürülebilirlik, uluslararası büyüme ve dijitalleşme projelerine yönlendirilmesi planlanıyor.
Mali kaynaklardaki artışın transfer ve sözleşme görüşmelerinde de Bayern'in elini güçlendirebileceği belirtilirken, şu aşamada 100 milyon euroluk bir oyuncu transferinin planlanmadığı kaydedildi.
KULÜBÜN KONTROLÜ KORUNACAK
Habere göre sermaye artırımı sonrasında Adidas, Audi ve Allianz'ın payları ayrı ayrı yaklaşık yüzde 7,8'e gerilerken, Viessmann'ın nihai hissesi yüzde 6,7 olacak.
Bayern'in tüzüğü, futbol şirketindeki payının en az yüzde 70 olmasını şart koşuyor. Bu nedenle anlaşmanın ardından başka bir hisse satışı öngörülmüyor.