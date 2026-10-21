Bayern Münih ile Arsenal yenişemedi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Bayern Münih, Allianz Arena'da Arsenal'i konuk etti. Büyük heyecana sahne olan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK YARI BERABERLİKLE TAMAMLANDI
Karşılaşmanın 25. dakikasında Eberechi Eze'nin golüyle Arsenal 1-0 öne geçti. Bayern Münih, 35. dakikada Alphonso Davies'in golüyle skora denge getirdi. İlk yarı 1-1 sona erdi.
RICE ARSENAL'E PUAN GETİRDİ
İkinci yarıda Bayern Münih, 61. dakikada Harry Kane'in penaltıdan kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Mücadelenin son bölümünde baskısını artıran Arsenal, 82. dakikada Declan Rice'ın golüyle beraberliği yakaladı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.
Karşılaşmanın 25. dakikasında Eberechi Eze'nin golüyle Arsenal 1-0 öne geçti. Bayern Münih, 35. dakikada Alphonso Davies'in golüyle skora denge getirdi. İlk yarı 1-1 sona erdi.
RICE ARSENAL'E PUAN GETİRDİ
İkinci yarıda Bayern Münih, 61. dakikada Harry Kane'in penaltıdan kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Mücadelenin son bölümünde baskısını artıran Arsenal, 82. dakikada Declan Rice'ın golüyle beraberliği yakaladı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.