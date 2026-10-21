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Bayern Münih ile Arsenal yenişemedi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Bayern Münih ile Arsenal 2-2 berabere kaldı. İngiliz ekibi, Declan Rice'ın 82. dakikadaki golüyle deplasmanda beraberliği kurtardı.

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calendar 21 Ekim 2026 23:52
Fotoğraf: Imago
Bayern Münih ile Arsenal yenişemedi!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Bayern Münih, Allianz Arena'da Arsenal'i konuk etti. Büyük heyecana sahne olan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLK YARI BERABERLİKLE TAMAMLANDI

Karşılaşmanın 25. dakikasında Eberechi Eze'nin golüyle Arsenal 1-0 öne geçti. Bayern Münih, 35. dakikada Alphonso Davies'in golüyle skora denge getirdi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

RICE ARSENAL'E PUAN GETİRDİ

İkinci yarıda Bayern Münih, 61. dakikada Harry Kane'in penaltıdan kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Mücadelenin son bölümünde baskısını artıran Arsenal, 82. dakikada Declan Rice'ın golüyle beraberliği yakaladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

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