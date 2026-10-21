Barcelona, PSG'yi UEFA'ya şikayet edecek!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Paris Saint-Germain'in Barcelona'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşma, tribünlerde yaşanan olaylarla da gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Parc des Princes'te oynanan mücadele öncesinde PSG'nin ultra taraftarlarının hazırladığı koreografi, İspanyol kulübünün büyük tepkisini çekti.
MOTORLU TESTEREYLE BARCELONA ARMASINI PARÇALADILAR
PSG taraftarlarının tribünde açtığı dev koreografide, elinde motorlu testere bulunan bir karakterin Barcelona armasını parçaladığı görüldü.
Koreografide ayrıca "Masacre a la parisina" (Paris usulü katliam) ifadesine yer verildi. Görselin etkisini artırmak amacıyla kıvılcım görüntüsü oluşturan piroteknik malzemeler de kullanıldı.
Tribünlerde bunun yanı sıra Barcelona'ya yönelik hakaret içeren pankartlar açıldı. "Puta Barça" yazılı pankartlardan bazılarının karşılaşma sırasında kaldırıldığı belirtildi.
BARCELONA'DAN UEFA'YA ŞİKAYET
İspanyol basınında yer alan habere göre Barcelona yönetimi, söz konusu koreografinin saldırgan ve hakaret içerikli olduğu gerekçesiyle UEFA delegesine resmi şikayette bulunacağını bildirdi.
Katalan kulübünün ayrıca bu büyüklükte ve şiddet içerikli bir koreografinin stadyuma nasıl sokulabildiğini sorguladığı aktarıldı.
İspanya'da benzer organizasyonların sıkı güvenlik kontrollerinden geçtiğine dikkat çekilirken, PSG'nin stadyumundaki denetim eksikliği tartışma konusu oldu.
CEFERIN VE LAPORTA DA TRİBÜNDEYDİ
Tartışmalı koreografinin sergilendiği karşılaşmayı PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Barcelona Başkanı Joan Laporta ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de protokol tribününden takip etti.
UEFA'nın disiplin organlarının, Barcelona'nın şikayetini değerlendirdikten sonra PSG taraftarlarının eylemleri hakkında herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına karar vermesi bekleniyor.
MOTORLU TESTEREYLE BARCELONA ARMASINI PARÇALADILAR
PSG taraftarlarının tribünde açtığı dev koreografide, elinde motorlu testere bulunan bir karakterin Barcelona armasını parçaladığı görüldü.
Koreografide ayrıca "Masacre a la parisina" (Paris usulü katliam) ifadesine yer verildi. Görselin etkisini artırmak amacıyla kıvılcım görüntüsü oluşturan piroteknik malzemeler de kullanıldı.
Tribünlerde bunun yanı sıra Barcelona'ya yönelik hakaret içeren pankartlar açıldı. "Puta Barça" yazılı pankartlardan bazılarının karşılaşma sırasında kaldırıldığı belirtildi.
BARCELONA'DAN UEFA'YA ŞİKAYET
İspanyol basınında yer alan habere göre Barcelona yönetimi, söz konusu koreografinin saldırgan ve hakaret içerikli olduğu gerekçesiyle UEFA delegesine resmi şikayette bulunacağını bildirdi.
Katalan kulübünün ayrıca bu büyüklükte ve şiddet içerikli bir koreografinin stadyuma nasıl sokulabildiğini sorguladığı aktarıldı.
İspanya'da benzer organizasyonların sıkı güvenlik kontrollerinden geçtiğine dikkat çekilirken, PSG'nin stadyumundaki denetim eksikliği tartışma konusu oldu.
CEFERIN VE LAPORTA DA TRİBÜNDEYDİ
Tartışmalı koreografinin sergilendiği karşılaşmayı PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Barcelona Başkanı Joan Laporta ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de protokol tribününden takip etti.
UEFA'nın disiplin organlarının, Barcelona'nın şikayetini değerlendirdikten sonra PSG taraftarlarının eylemleri hakkında herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına karar vermesi bekleniyor.