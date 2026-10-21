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Silver: "LeBron'un helikopterle seyahat etmesinde sorun yok"

NBA başkanı Adam Silver, LeBron James'in Fanatics tarafından sağlanan helikopterle seyahat etmesinin lig kuralları açısından sorun oluşturmadığını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Ekim 2026 12:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Silver: 'LeBron'un helikopterle seyahat etmesinde sorun yok'
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NBA başkanı Adam Silver, LeBron James'in New York ile Philadelphia arasındaki ulaşımında kullandığı sponsor destekli helikoptere ilişkin açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "The Pat McAfee Show" programına katılan Silver, anlaşmanın herhangi bir takımdan bağımsız olarak yapıldığına dikkat çekti.

The Athletic'ten Mike Vorkunov'un aktardığına göre Silver, şu ifadeleri kullandı:

"LeBron ve o helikopter özelinde, kendisinin Fanatics ile bir anlaşması var.

Ligin en büyük oyuncularının çok büyük reklam anlaşmaları bulunuyor. Bu onların hakkı. Bu anlaşmalar bağımsız şekilde müzakere edildiği sürece tamamen uygundur."

Silver, anlaşmaya herhangi bir takımın dahil olmaması nedeniyle düzenlemenin NBA kurallarını ihlal etmediğini belirtti.

James, lisanslı spor ürünleri şirketi Fanatics ile yaptığı çok yıllı reklam anlaşması kapsamında sağlanan helikopteri, New York'tan Philadelphia'daki 76ers maçlarına ve New Jersey'nin Camden kentindeki antrenman tesislerine ulaşmak için kullanacak.

Yıldız oyuncu, hafta başında konuyla ilgili soruya kısa bir yanıt vermişti:

"Sadece farklı bir ulaşım yöntemi. Hepsi bu."

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