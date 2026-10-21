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Haaland - Guardiola: 15 milyar dirhemlik proje!

Erling Haaland ve babası Alf-Inge Haaland, Abu Dabi'de Manchester City markasıyla geliştirilen konut projesinde ev sahibi oldu. Pep Guardiola'nın marka elçiliğini üstlendiği projede, kulüple yapılan anlaşmanın mali ayrıntıları ise açıklanmadı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Ekim 2026 18:43
Haber: Sporx.com dış haberler
Haaland - Guardiola: 15 milyar dirhemlik proje!
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Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland, bu kez saha dışındaki bir gelişmeyle gündemde. Norveçli futbolcu ve babası Alf-Inge Haaland'ın, Abu Dabi'deki "Manchester City Yas Residences by Ohana" projesinde konut sahibi olduğu duyuruldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ohana Development'ın açıklamasına göre Haaland, ailesi için beş yatak odalı bir villayla projeye katıldı. Eski Manchester City futbolcusu olan babasının da aynı yerleşimde ev sahibi olduğu belirtildi.

HAALAND AİLESİ TANITIMIN MERKEZİNDE

Yas Kanalı kıyısındaki projenin ikinci etabının tanıtımında Haaland'ın video mesajına yer verildi. Norveçli golcü, projeye katılmaktan duyduğu memnuniyeti paylaşırken babası da etkinliğe katıldı.

Bununla birlikte kamuoyuna yapılan duyurularda, Haaland ailesinin konutları hangi mali koşullarla edindiğine ilişkin ayrıntı verilmedi. Bu nedenle evlerin bedelsiz verildiği ya da belirli bir ücret karşılığında satın alındığı yönünde kesin bir sonuca ulaşmak mümkün değil.



GUARDIOLA MARKA ELÇİSİ OLDU

Etihad Arena'da gerçekleştirilen ve şirketin açıklamasına göre 4 bini aşkın kişinin katıldığı organizasyonda Pep Guardiola da sahneye çıktı.

İspanyol teknik adamın projenin resmi marka elçisi olduğu duyuruldu. Guardiola, tanıtımdaki konuşmasında profesyonel sporda performansın antrenmanın yanı sıra dinlenme, denge ve sağlıklı yaşamla da ilişkili olduğunu vurguladı. Marka elçiliği anlaşmasının bedeli ise açıklanmadı.

MANCHESTER CITY'NİN ROLÜ NE?

Projeyi sıradan bir futbolcu gayrimenkul haberinden ayıran unsur, Manchester City'nin doğrudan ticari ortak olarak yer alması.

İngiliz kulübü, Ohana Development ile anlaşmasını duyururken Manchester City markasının yerleşimin tasarımına ve sunduğu deneyimlere entegre edileceğini açıklamıştı. Projenin tasarım ve geliştirme çalışmalarını ise Ohana üstleniyor.

City Football Group CEO'su Ferran Soriano da ortaklığın, şirketin kulübün küresel erişiminden ve bölgedeki varlığından yararlanmasını sağlayacağını belirtmişti.

GELİR MODELİNİN AYRINTILARI BELİRSİZ

Kamuya açıklanan bilgilerde, Manchester City veya City Football Group'un bu ortaklıktan hangi ödeme modeliyle gelir elde edeceği belirtilmiyor.

Anlaşmanın sabit ortaklık bedeli, marka kullanım ücreti ya da satışlara bağlı bir pay içerip içermediği bilinmiyor. Dolayısıyla projenin toplam büyüklüğü ile kulübün elde edeceği gelir birbirinden ayrılıyor.

Haaland ailesinin ev sahibi olması ve Guardiola'nın tanıtımda görev alması, projeye güçlü bir futbol vitrini sağlarken bu ilişkilerin mali koşulları kamuoyuna açıklanmış değil.

15 MİLYAR DİRHEMLİK PROJE

Ohana Development, projenin toplam değerini 15 milyar Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi (3.67 milyar Euro) olarak duyurdu. Yaklaşık 1,67 milyon metrekarelik alanda 2 binden fazla konutun yer alması ve teslimatların 2029'a kadar etaplar halinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Yerleşimde Manchester City futbol akademisi, antrenman alanları, spor tesisleri, City Lounge ve City Café gibi kulüp kimliğini taşıyan bölümler bulunması öngörülüyor. Böylece Manchester City markası, forma ve stat reklamlarının ötesinde bir konut projesinin tasarımına ve günlük yaşam alanlarına taşınıyor.

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