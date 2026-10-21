Real Betis, Feyenoord'u tek golle geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Betis ile Feyenoord, Estadio de La Cartuja'da karşı karşıya geldi. İspanyol temsilcisi, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılarak üç puanın sahibi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ISCO PENALTIDAN ATTI
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamazken devre arasına 0-0'lık eşitlikle gidildi. Mücadelenin 59. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Isco, Real Betis'i 1-0 öne geçirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Real Betis, Feyenoord'u 1-0 mağlup etti.
REAL BETIS 9 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonuçla Real Betis, Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü galibiyetini alarak puanını 9'a yükseltti ve üst sıralardaki yerini korudu. Feyenoord ise üçüncü maçında ikinci mağlubiyetini alarak 3 puanda kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamazken devre arasına 0-0'lık eşitlikle gidildi. Mücadelenin 59. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Isco, Real Betis'i 1-0 öne geçirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Real Betis, Feyenoord'u 1-0 mağlup etti.
REAL BETIS 9 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonuçla Real Betis, Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü galibiyetini alarak puanını 9'a yükseltti ve üst sıralardaki yerini korudu. Feyenoord ise üçüncü maçında ikinci mağlubiyetini alarak 3 puanda kaldı.