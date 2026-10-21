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Real Betis, Feyenoord'u tek golle geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Betis, sahasında Feyenoord'u Isco'nun penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Ekim 2026 23:59
Fotoğraf: Imago
Real Betis, Feyenoord'u tek golle geçti!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Betis ile Feyenoord, Estadio de La Cartuja'da karşı karşıya geldi. İspanyol temsilcisi, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılarak üç puanın sahibi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ISCO PENALTIDAN ATTI

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamazken devre arasına 0-0'lık eşitlikle gidildi. Mücadelenin 59. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Isco, Real Betis'i 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Real Betis, Feyenoord'u 1-0 mağlup etti.

REAL BETIS 9 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonuçla Real Betis, Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü galibiyetini alarak puanını 9'a yükseltti ve üst sıralardaki yerini korudu. Feyenoord ise üçüncü maçında ikinci mağlubiyetini alarak 3 puanda kaldı.

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