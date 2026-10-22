Manchester United'da 'A Planı' Nagelsmann

Manchester United'da teknik direktör Michael Carrick'in geleceği tartışılıyor. Telegraph'ın haberine göre İngiliz kulübü, Carrick ile yollarını ayırması halinde Julian Nagelsmann'ı öncelikli adaylar arasında değerlendirecek. Alman teknik adamın da Manchester United'ın başına geçmeye sıcak baktığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BOURNEMOUTH MAÇI KRİTİK



Tüm kulvarlarda çıktığı 11 karşılaşmada yalnızca iki galibiyet alan ve son yedi maçını kazanamayan Manchester United'da yönetim, şimdilik Carrick'e desteğini sürdürüyor.





Ancak Şampiyonlar Ligi'nde Como deplasmanında alınan 4-1'lik yenilgi, İngiliz çalıştırıcının üzerindeki baskıyı artırdı. Kaptan Bruno Fernandes'in karşılaşmanın ardından yaptığı eleştiriler de takım içindeki memnuniyetsizliği gündeme taşıdı.Haberde, pazar günü Old Trafford'da oynanacak Bournemouth karşılaşmasının Carrick'in kısa vadeli geleceğinde belirleyici olabileceği kaydedildi. Yönetimin değerlendirdiği bir diğer seçeneğin ise İngiliz teknik adama kasım ortasındaki milli araya kadar süre tanımak olduğu aktarıldı.Manchester United'daki rahatsızlığın yalnızca sonuçlarla sınırlı olmadığı belirtildi. Carrick ve yardımcısı Steve Holland'ın taktik tercihleri, takımın düşük temposu ve rakibe yeterli baskıyı kuramaması eleştirilerin merkezinde yer alıyor.Telegraph, kulübün analiz ekibinin de bu sezon pres ve oyun yoğunluğundaki eksiklikleri tespit ettiğini yazdı.Yaz aylarındaki Dünya Kupası'nın ardından Almanya Milli Takımı'ndaki görevinden ayrıldığı belirtilen 39 yaşındaki Nagelsmann'ın herhangi bir takımla sözleşmesi bulunmuyor.Daha önce de Manchester United ile anılan Alman çalıştırıcının, kulüp yönetimi içinde destekçileri olduğu ifade edildi. Nagelsmann'ın RB Leipzig döneminde birlikte çalıştığı Christopher Vivell'in Manchester United'ın oyuncu alımından sorumlu yöneticisi olması da dikkat çeken ayrıntılar arasında gösterildi.Manchester United'ın Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler'i de beğendiği ancak genç çalıştırıcının bugüne kadar daha çok gelecek dönemler için takip edildiği belirtildi.Brighton'ın sezona güçlü başlaması ve Hürzeler'in uzun vadeli sözleşmesi, olası bir anlaşmayı zorlaştırabilecek unsurlar olarak değerlendiriliyor.Sezon öncesinde Newcastle United'dan ayrılan Eddie Howe'un da gündeme gelebileceği öne sürüldü. İngiliz teknik adamın, kulübün ortaklarından Sir Jim Ratcliffe'in beğendiği isimlerden biri olduğu aktarıldı.Antonio Conte'nin temsilciler aracılığıyla önerildiği ancak İtalyan çalıştırıcının, yönetimin kurmak istediği yapıya uygun görülmediği için öncelikli adaylar arasında bulunmadığı kaydedildi.Ruben Amorim'in ayrılığının ardından takımın başına geçen ve Manchester United'ı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan Carrick, yaz aylarında iki yıllık sözleşme imzalamıştı.İngiliz kulübü yeni bir değişikliğe giderse üç yıl içinde üçüncü kez sezon devam ederken teknik direktör ataması yapmış olacak.