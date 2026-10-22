Arda Güler: 'Barcelona'yı yeneceğiz, hazırız!'

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği Leipzig'i 4-1 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve kayıpsız devam ettiği turnuvada 9 puanla 4. sırada yer aldı. Milli futbolcu Arda Güler karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 52. dakikada attığı golle maça damga vuran isimlerden birisi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 78. dakikada yerini Brahim Diaz'a bırakan Arda, Santiago Bernabeu Stadyumu'ndaki maçın ardından Real Madrid TV'ye açıklamalarda bulundu.
"BİZ REAL MADRİD'İZ, HER MAÇI KAZANMAK ZORUNDAYIZ"
Takımını 2-0 öne geçiren golü atan Türk futbolcu, toplu ve topsuz oyunda başarılı bir performans sergilediklerinin altını çizerek "Ortaya koyduğumuz performans çok iyiydi, gerçekten memnunuz. Yapmamız gereken şey tam olarak bu. Biz Real Madrid'iz ve her maçı kazanmak zorundayız" dedi.
"HER ŞEYİMİZİ ORTAYA KOYMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Santiago Bernabeu'daki atmosfer hakkında da konuşan Arda Güler "Bu çok önemli bir etken; çünkü kendi evimizde, taraftarlarımızın önünde oynadığımızda onlar için her şeyimizi ortaya koymaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
"BARCELONA MAÇINA HAZIRIZ"
Arda hafta sonu LaLiga'da oynayacakları Barcelona derbisi hakkında ise "Büyük bir maç, üst düzey bir karşılaşma olacak; kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hazırız" diye konuştu.
"GOLÜ MBAPPE'NİN ELİNDEN ÇALDIM"
Arda Güler, Kylian Mbappe'nin atmak üzere olduğu golü kale çizgisinde kendisinin tamamlamasıyla ilgili bir soruyu ise "Golü Mbappe'nin elinden 'çaldım' diyebilirim ama zaten başka bir gol daha atacağını biliyordum. O yüzden sorun değil" sözleriyle yanıtladı.
"BİZ REAL MADRİD'İZ, HER MAÇI KAZANMAK ZORUNDAYIZ"
Takımını 2-0 öne geçiren golü atan Türk futbolcu, toplu ve topsuz oyunda başarılı bir performans sergilediklerinin altını çizerek "Ortaya koyduğumuz performans çok iyiydi, gerçekten memnunuz. Yapmamız gereken şey tam olarak bu. Biz Real Madrid'iz ve her maçı kazanmak zorundayız" dedi.
"HER ŞEYİMİZİ ORTAYA KOYMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Santiago Bernabeu'daki atmosfer hakkında da konuşan Arda Güler "Bu çok önemli bir etken; çünkü kendi evimizde, taraftarlarımızın önünde oynadığımızda onlar için her şeyimizi ortaya koymaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
"BARCELONA MAÇINA HAZIRIZ"
Arda hafta sonu LaLiga'da oynayacakları Barcelona derbisi hakkında ise "Büyük bir maç, üst düzey bir karşılaşma olacak; kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hazırız" diye konuştu.
"GOLÜ MBAPPE'NİN ELİNDEN ÇALDIM"
Arda Güler, Kylian Mbappe'nin atmak üzere olduğu golü kale çizgisinde kendisinin tamamlamasıyla ilgili bir soruyu ise "Golü Mbappe'nin elinden 'çaldım' diyebilirim ama zaten başka bir gol daha atacağını biliyordum. O yüzden sorun değil" sözleriyle yanıtladı.