Como'dan Manchester United'a Şampiyonlar Ligi'nde ağır darbe!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Como, Manchester United'ı konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Giuseppe Sinigaglia Stadı'nda oynanan mücadelede rakibine büyük üstünlük kuran Como, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın 2. dakikasında Nico Paz'ın golüyle öne geçen Como, ilk yarıyı üstün tamamladı. İtalyan ekibi, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürerek farkı açtı.
COMO İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI
Como, 49. dakikada Anastasios Douvikas'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Ev sahibi ekipte Nico Paz, 57. dakikada kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.
Mücadelenin 76. dakikasında Jacobo Ramon sahneye çıktı ve Como'nun dördüncü golünü attı. Manchester United ise 90+1. dakikada Joshua Zirkzee'nin golüyle skoru 4-1'e getirdi.
MANCHESTER UNITED'A AĞIR DARBE
Karşılaşma boyunca istediği oyunu sahaya yansıtamayan Manchester United, Como'nun etkili hücumları karşısında zor anlar yaşadı. İngiliz ekibi, Joshua Zirkzee'nin son dakikalarda attığı golle farkı azaltsa da sahadan puansız ayrıldı.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla Como, Şampiyonlar Ligi'nde puanını 6'ya yükseltti. Manchester United ise 3 puanda kaldı.
4. HAFTADA RAKİPLERİ KİM?
Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında Roma'yı ağırlayacak. Como ise Fransa deplasmanında Lens ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmanın 2. dakikasında Nico Paz'ın golüyle öne geçen Como, ilk yarıyı üstün tamamladı. İtalyan ekibi, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürerek farkı açtı.
COMO İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI
Como, 49. dakikada Anastasios Douvikas'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Ev sahibi ekipte Nico Paz, 57. dakikada kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.
Mücadelenin 76. dakikasında Jacobo Ramon sahneye çıktı ve Como'nun dördüncü golünü attı. Manchester United ise 90+1. dakikada Joshua Zirkzee'nin golüyle skoru 4-1'e getirdi.
MANCHESTER UNITED'A AĞIR DARBE
Karşılaşma boyunca istediği oyunu sahaya yansıtamayan Manchester United, Como'nun etkili hücumları karşısında zor anlar yaşadı. İngiliz ekibi, Joshua Zirkzee'nin son dakikalarda attığı golle farkı azaltsa da sahadan puansız ayrıldı.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla Como, Şampiyonlar Ligi'nde puanını 6'ya yükseltti. Manchester United ise 3 puanda kaldı.
4. HAFTADA RAKİPLERİ KİM?
Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında Roma'yı ağırlayacak. Como ise Fransa deplasmanında Lens ile karşı karşıya gelecek.