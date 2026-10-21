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Galatasaray, Lille karşısında bir ilki başardı!

Galatasaray, Lille'i 4-2 mağlup ederek Fransız ekibini yenen ilk Türk takımı oldu. Lille, Avrupa kupalarında tarihinde ilk kez sahasında 4 gol yedi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Ekim 2026 21:48
Fotoğraf: AA
Galatasaray, Lille karşısında bir ilki başardı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, Fransa temsilcisi Lille ile Pierre Mauroy Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 4-2'lik galibiyetle ayrılarak önemli bir başarıya imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla LILLE KARŞISINDA BİR İLK

Galatasaray, aldığı galibiyetle Lille'i mağlup eden ilk Türk takımı oldu. Fransız ekibi, daha önce temsilcilerimizle oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet alırken 4 maçta sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

Sarı-kırmızılıların 4-2'lik galibiyeti, Lille açısından da tarihi bir sonuç oldu. Fransız ekibi, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez kendi sahasında bir maçta 4 gol yedi.

LILLE'İN TÜRK TAKIMLARIYLA MAÇLARI

Lille, 13 Ağustos 2024'te Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalırken 6 Ağustos 2024'te oynanan karşılaşmayı 2-1 kazandı. Fransız ekibi, Trabzonspor ile 7 Aralık 2011'de golsüz berabere kaldı, 27 Eylül 2011'de ise sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Lille, Fenerbahçe ile 25 Şubat 2010'da 1-1 berabere kalırken 18 Şubat 2010'da oynanan mücadeleyi 2-1 kazandı.

Galatasaray, Lille karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetle Fransız ekibine karşı Türk takımlarının galibiyet hasretini sona erdirirken rakibine kendi sahasında unutulmaz bir gece yaşattı.

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