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Osimhen, eski takımına karşı sahada!

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, 2019-2020 sezonunda formasını giydiği Lille'e karşı kariyerinde ilk kez resmi bir maçta mücadele etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Ekim 2026 21:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Osimhen, eski takımına karşı sahada!
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Victor Osimhen
Victor Osimhen
Galatasaray
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Lille ile Galatasaray, Fransa'nın Lille kentindeki Pierre Mauroy Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, eski takımına karşı sahaya çıkarak gecenin dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

OSIMHEN, ESKİ TAKIMINA KARŞI

2019-2020 sezonunda Lille forması giyen Nijeryalı yıldız, Fransız ekibinde çıktığı 38 maçta 18 gol kaydetti.

Galatasaray'ın golcü oyuncusu, Lille karşılaşmasıyla birlikte eski takımına karşı ilk kez resmi bir maçta forma giydi.

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