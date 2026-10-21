Osimhen, eski takımına karşı sahada!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Lille ile Galatasaray, Fransa'nın Lille kentindeki Pierre Mauroy Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, eski takımına karşı sahaya çıkarak gecenin dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
OSIMHEN, ESKİ TAKIMINA KARŞI
2019-2020 sezonunda Lille forması giyen Nijeryalı yıldız, Fransız ekibinde çıktığı 38 maçta 18 gol kaydetti.
Galatasaray'ın golcü oyuncusu, Lille karşılaşmasıyla birlikte eski takımına karşı ilk kez resmi bir maçta forma giydi.
OSIMHEN, ESKİ TAKIMINA KARŞI
2019-2020 sezonunda Lille forması giyen Nijeryalı yıldız, Fransız ekibinde çıktığı 38 maçta 18 gol kaydetti.
Galatasaray'ın golcü oyuncusu, Lille karşılaşmasıyla birlikte eski takımına karşı ilk kez resmi bir maçta forma giydi.