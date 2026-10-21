Bugün
BİTTİ
Lille
2
Galatasaray
4
Bugün
BİTTİ
Como
4
M. United
1
CANLI
39'
Aston Villa
0
Viking
0
CANLI
39'
Club Brugge
0
Lens
0
CANLI
39'
Real Betis
0
Feyenoord
0
CANLI
38'
Sporting CP
1
LASK
1
CANLI
39'
Bayern Munih
0
Arsenal
0
CANLI
38'
Real Madrid
0
RB Leipzig
0
CANLI
38'
Inter
0
Shakhtar
0

Victor Osimhen: "Bu stadyumu çok seviyorum"

Galatasaray'ın Lille'i 4-2 mağlup ettiği maçta eski takımına karşı gol atan Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 21 Ekim 2026 22:01
Fotoğraf: X.com
Victor Osimhen: 'Bu stadyumu çok seviyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Victor Osimhen
Victor Osimhen
Galatasaray
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Lille'i 4-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, eski takımına karşı gol atarken maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "KAZANDIĞIMIZ ZAFERDEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Bu stadyumu çok seviyorum. Zorlu bir maç oynadık. Takımımız ve kazandığımız zaferden dolayı çok mutluyum. Lille'e de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.