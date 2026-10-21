Victor Osimhen: 'Bu stadyumu çok seviyorum'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Lille'i 4-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, eski takımına karşı gol atarken maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "KAZANDIĞIMIZ ZAFERDEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"
Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Bu stadyumu çok seviyorum. Zorlu bir maç oynadık. Takımımız ve kazandığımız zaferden dolayı çok mutluyum. Lille'e de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Bu stadyumu çok seviyorum. Zorlu bir maç oynadık. Takımımız ve kazandığımız zaferden dolayı çok mutluyum. Lille'e de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.