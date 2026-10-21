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İşte Konferans Ligi'nde 2. hafta programı

UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta maçları perşembe günü oynanacak. Temsilcimiz Trabzonspor da sahaya çıkacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Ekim 2026 12:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İşte Konferans Ligi'nde 2. hafta programı
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında perşembe güü 18 maç oynanacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Trabzonspor, evinde İskoç ekibi Hearts ile saat 19.45'te karşı karşıya gelecek.

Ligde tamamı perşembe oynanacak ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

17.30 Kairat (Kazakistan)-Panathinaikos (Yunanistan)

19.45 Trabzonspor-Hearts (İskoçya)

19.45 Getafe (İspanya)-Lugano (İsviçre)

19.45 Iberia (Gürcistan)-Mjallby (İsveç)

19.45 Inter Escaldes (Andorra)-Universitatea Craiova (Romanya)

19.45 Jablonec (Çekya)-Brighton (İngiltere)

19.45 Kauno Zalgiris (Litvanya)-Brann (Norveç)

19.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Kopenhag (Danimarka)

19.45 Nordsjaelland (Danimarka)-CSKA Sofya (Bulgaristan)

19.45 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Riga (Letonya)

22.00 Aarhus (Danimarka)-Egnatia (Arnavutluk)

22.00 Ajax (Hollanda)-Atalanta (İtalya)

22.00 Borac (Bosna Hersek)-KuPS Kuopio (Finlandiya)

22.00 Braga (Portekiz)-Gent (Belçika)

22.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık)-Twente (Hollanda)

22.00 Midtjylland (Danimarka)-Sint-Truidense (Belçika)

22.00 Monaco (Fransa)-Freiburg (Almanya)

22.00 Thun (İsviçre)-Hajduk Split (Hırvatistan)

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